Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyên Vu Tu a déclaré que la visite officielle du 4 au 7 décembre en République de Corée de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam devrait donner un nouvel élan au partenariat de coopération stratégique entre les deux pays.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, et son homologue sud-coréen Moon Hee-sang, en marge de la 3e Conférence des présidents des parlements eurasiatiques (MSEAP-3) à Antalya, en Turquie. Photo : VNA

Les relations bilatérales ont connu un développement vigoureux ces 26 dernières années dans des domaines très divers : politique, défense, sécurité, économie, culture, touristes et échanges populaires, a-t-il fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Le partenariat stratégique entre le Vietnam et la République de Corée s’est bien développé dans tous les domaines. Cependant, les deux pays ont encore beaucoup de marges de manœuvre pour approfondir et élargir leur coopération, a-t-il poursuivi.Les relations entre le Vietnam et la République de Corée sont bâties et cultivées sur le socle des similitudes en matière de culture, d’histoire, d’économie, en particulier de l’amitié et des efforts tournés vers l’avenir des deux gouvernements et des deux peuples, selon l’ambassadeur Nguyên Vu Tu.La République de Corée est le premier investisseur au Vietnam parmi les 128 pays et territoires investissant au Vietnam, le deuxième donateur d’aide publique au développement du Vietnam après le Japon, et le troisième partenaire commercial du pays après la Chine et l’Union européenne.Au cours des 10 premiers mois de 2018, le commerce bilatéral a atteint 54,2 milliards de dollars. La République de Corée comptait jusqu’en octobre dernier plus de 7.300 projets totalisant 62,1 milliards de dollars.De nombreux grands groupes économiques sud-coréens ont choisi le Vietnam comme destination pour développer leurs centres de production régionaux connectés aux chaînes de valeur mondiales.En 2017, plus de 2,5 millions de Sud-Coréens ont voyagé le Vietnam, soit une hausse annuelle de 6%. Au cours des 10 premiers mois de 2018, le Vietnam a accueilli 2,8 millions de touristes sud-coréens, soit une augmentation de 48,3%. Chaque mois, plus d’un millier de vols directs sont effectués entre les deux pays.Je suis convaincu que la visite en République de Corée de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân obtiendra des résultats positifs, consolidera la confiance politique entre les hauts dirigeants, et resserrera l’amitié entre les peuples des deux pays, a-t-il déclaré.Les résultats positifs de cette visite devront insuffler un nouvel élan au développement des relations entre le Vietnam et la République de Corée dans les temps à venir, a déclaré le diplomate vietnamien, a conclu le diplomate. – VNA