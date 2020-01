Des artistes lors du programme artistique international à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion du Nouvel An 2020, un programme artistique international a été organisé le 10 janvier par l’Union des organisations d’amitié de Hanoï, en vue de contribuer au renforcement de la solidarité et de l'amitié entre le Vietnam et les autres pays en général, entre Hanoï et les capitales et villes du monde en particulier.

Le programme a également été l'occasion de promouvoir l'image de la capitale vietnamienne, sa convivialité et son hospitalité auprès d'amis internationaux.

Le même jour, le marché aux fleurs de Hang Luoc, district de Hoan Kiêm à Hanoï s’est ouvert.

Marché aux fleurs de Hang Luoc. Photo: VNA



Établi dans les premières années du XXe siècle, le marché aux fleurs de Hàng Luoc est le plus ancien marché de Hanoï. Si le marché aux fleurs de Hàng Luoc est si apprécié des Hanoïens, c'est parce qu'il reflète l’esprit et la beauté culturelle de la ville à chaque fois que revient le printemps. -VNA