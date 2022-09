Jakarta, 17 septembre (VNA) - La Malaisie a proposé d'accélérer la construction d'un projet d'infrastructure reliant l'Indonésie, qui vise à favoriser davantage la coopération économique et touristique entre les deux pays.

Photo: AFP

Le président du comité de l'investissement, de l'industrie, du développement des entrepreneurs et des coopératives de l'État de Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, a déclaré que la Malaisie prévoyait de construire un pont ou un tunnel reliant les deux nations via Masjid Tanah de Malaisie et l'île de Sumatra en Indonésie.Le président du comité de l'investissement, de l'industrie, du développement des entrepreneurs et des coopératives de Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, a déclaré que le développement proposé, qui impliquerait la construction d'un tunnel ou d'un pont, prendrait 20 ans et, une fois terminé, aurait un impact majeur sur le développement économique. des deux pays.Le projet, dont la construction prendra 20 ans, sera développé avec la coopération des secteurs public et privé, a-t-il déclaré. On espère avoir un impact majeur sur le développement économique des deux pays.La proposition de projet a été soumise par le secteur privé, et les deux pays ont en principe convenu d'une étude détaillée du projet, a-t-il noté.Datuk Seri Ab Rauf Yusoh a déclaré que le projet sera une nouvelle icône pour les relations étroites entre la Malaisie et l'Indonésie.- VNA