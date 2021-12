Le président Nguyen Xua Phuc (gauche) et son homologue russe, Vladimir Poutine. Photo: VNA

Moscou (VNA) - La visite du président Nguyen Xuan Phuc en Russie a créé un nouvel élan pour le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Des chercheurs et universitaires ont fait cette déclaration lors d’une table ronde récemment organisée par le Centre d'études sur le Vietnam et l'ASEAN de l'Institut des études d'Extrême-Orient de l'Académie des sciences de Russie pour clarifier les résultats remarquables de la visite du président Nguyen Xuan Phuc dans ce pays et évaluer les réalisations de 20 ans de l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays.

Ils ont souligné la signification de la Déclaration commune sur la vision du développement du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie jusqu'en 2030, adoptée dans le cadre de la visite en Russie du président Nguyen Xuan Phuc. Cette déclaration a ouvert un plan d'action concret dans tous les domaines de la politique, de la diplomatie, de la défense, de la sécurité, de l'économie, de l'éducation.

En marge de la table-ronde, l'analyste des questions internationales Grigory Trofimchuk a déclaré que le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Russie s'était formé et avait une influence significative sur tous les processus politiques et de relations internationales en Asie et Asie du Sud-Est.

Selon lui, le Vietnam est l'un des partenaires importants de la Russie dans la région Asie-Pacifique.

Le Vietnam et la Russie jouent un rôle plus actif dans la structure mondiale en cours de formation après la pandémie de COVID-19, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale.

Le directeur du Centre d'études sur le Vietnam et l'ASEAN, le professeur Vladimir Mazyrin, a déclaré que les deux pays devraient accorder plus d'attention à la promotion du commerce bilatéral dans le nouveau contexte.

Selon le Dr Piotr Svetov, enseignant de l’Institut des relations internationales de Moscou, la Déclaration commune montre que les deux pays avaient une approche commune face aux questions d'actualité internationales.

Les experts et universitaires russes ont souhaité que la Déclaration commune sur la vision de développement du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie jusqu'en 2030 crée un nouvel élan pour les relations Vietnam-Russie, contribuant à rehausser les relations bilatérales à un niveau plus élevé. -VNA