Mme Noeleen Heyzer. Photo: theswitzerlandtimes.com

New York (VNA) - Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé le 25 octobre la nomination de Noeleen Heyzer de Singapour en tant que nouvelle Envoyée spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour le Myanmar.

Mme Heyzer succédera à Christine Schraner Burgener de la Suisse, à qui le Secrétaire général est reconnaissant pour son service dévoué en faveur du peuple du Myanmar.

En tant que première femme à occuper le poste de Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique, entre 2007 et 2014, Mme Heyzer s'est concentrée sur la coopération régionale pour une Asie-Pacifique plus résiliente, fondée sur la prospérité partagée, l'équité sociale et le développement durable.

Au cours de la période 2008-2009, elle a collaboré étroitement avec l'ASEAN, le gouvernement du Myanmar et les Nations Unies dans les efforts de redressement après le cyclone Nargis et a mené un dialogue avec les dirigeants du Myanmar sur le développement et la réduction de la pauvreté.

De 2013 à 2015, Mme Heyzer a été Conseillère spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour le Timor-Leste, contribuant à soutenir la consolidation de la paix, l'édification de l'État et le développement durable dans ce pays. -VNA