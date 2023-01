L'ambassadeur du Vietnam en Inde Nguyen Thanh Hai remet la décision du ministre vietnamien des Affaires étrangères de nommer Velagapudi Kavitha Dutt, consule honoraire du Vietnam dans la ville de Chennai de l'État indien de Tamil Nadu. Photo: The Hindu

New Delhi (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Inde Nguyen Thanh Hai a récemment remis la décision du ministre vietnamien des Affaires étrangères de nommer Velagapudi Kavitha Dutt, consule honoraire du Vietnam dans la ville de Chennai, de l'État indien de Tamil Nadu.

A cette occasion, Nguyen Thanh Hai a souligné le rôle important de la consule honoraire dans le renforcement de la coopération économique, touristique, culturelle et des échanges entre les deux peuples, ainsi que dans la protection des citoyens vietnamiens. Il s'est déclaré convaincu que Velagapudi Kavitha Dutt remplirait bien ses fonctions, contribuant au renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Pour sa part, Velagapudi Kavitha Dutt s'est engagée à faire tout son possible pour soutenir la communauté des Vietnamiens au Tamil Nadu, promouvoir la culture vietnamienne, exploiter les potentiels de coopération entre le Tamil Nadu et les localités vietnamiennes, etc.

Velagapudi Kavitha Dutt est co-directrice générale du groupe KCP, spécialisé dans la production de ciment, de sucre, de machines industrielles lourdes et d'équipements de haute technologie pour des projets dans les énergies propres, la défense, l'industrie spatiale et nucléaire.

Son groupe a déjà investi 103 millions de dollars au Vietnam, essentiellement dans le raffinage du sucre et la production d'électricité. -VNA