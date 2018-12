La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh et le pasteur Thai Phuoc Truong, président de la Confédération générale de l’Eglise évangélique du Vietnam (Sud). Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – A l’occasion de la fête de Noël 2018 et du Nouvel An 2019, au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh est allée jeudi formuler ses meilleurs voeux à la Confédération générale de l’Eglise évangélique du Vietnam (Sud).



La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a adressé ses meilleurs voeux aux protestants, avant de féliciter la confédération pour son développement rapide ces derniers temps, avec environ 1 million de fidèles.



Passant en revue les réalisations du Vietnam en 2018 en matière socio-économique, diplomatique, de sécurité et de défense, la vice-présidente vietnamien a remercié la confédération pour ses contributions précieuses au développement national. Elle a souhaité que tous les protestants vietnamiens continuent à apporter leurs contributions aux développement national.



A cette occasion, le pasteur Thai Phuoc Truong, président de la Confédération générale de l’Eglise évangélique du Vietnam (Sud), a remercié les dirigeants du Parti, de l’Etat, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, pour avoir favorisé les activités des protestants. Il a souhaité continuer à bénéficier d’assistances des administrations publiques de tous niveaux.



Selon lui, dès l’entrée en vigueur au début de l’année de la loi sur les croyances et les religions, les activités religieuses des protestants se sont rapidement développées dans de nombreuses localités. Le pasteur Thai Phuoc Truong s’est engagé à continuer à encourager les protestants à contribuer au développement national. -VNA