Le président du comité central du Front de la patrie du Vietnam, Tran Thanh Man (gauche) félicite l'évêque Mgr Giuse Nguyen Tan Tuoc. Photo: VNA



Binh Duong (VNA) – Le secrétaire du comité central du Parti communiste du Vietnam et président du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man s’est rendu mercredi au diocèse de Phu Cuong dans la province de Binh Duong au Sud pour féliciter son évêque Mgr Giuse Nguyen Tan Tuoc à l’occasion de la fête de Noël.

Tran Thanh Man a adressé ses meilleurs vœux à tous les fidèles catholiques du diocèse de Phu Cuong avant d’apprécier leurs contributions au développement socioéconomique du pays et à des activités du Front de la Patrie du Vietnam en 2018.

Il a demandé aux dignitaires du diocèse de Phu Cuong d’encourager les fidèles catholiques locaux à participer aux mouvements d'émulation patriotique et d'édification nationale ainsi qu’aux activités de protection de l’environnement et de résilience au changement climatique.

Tran Thanh Man est allé présenter ses vœux au prêtre Nguyen Van Rieng, vice-président et secrétaire général du Comité de solidarité catholique du Vietnam et président de l’antenne de ce comité de la province de Binh Duong.

Le même jour, une délégation des autorités de Ho Chi Minh-Ville, conduite par le secrétaire du comité municipal du Parti communiste du Vietnam Nguyen Thien Nhan, a visité l’archidiocèse de Ho Chi Minh-Ville et formulé ses vœux de Noël à son administrateur apostolique Do Manh Hung et à son évêque auxiliaire Nguyen Anh Tuan. -VNA