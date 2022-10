Hanoi (VNA) – La province de Ninh Thuân, située sur le littoral méridional du Centre, s’efforce d’accueillir six millions de touristes par an, selon l’Orientation du développement touristique de Ninh Thuân sur la période 2021-2025, avec une vision jusqu’en 2030.

Située sur le littoral méridional du Centre, Ninh Thuân possède 105 km de côtes recelant plusieurs belles baies comme Binh Tiên, Vinh Hy, Ninh Chu, Mui Dinh, Cà Na. Photo: VNA



La province ambitionne de faire du tourisme un secteur économique de pointe, servant de moteur pour son développement socio-économique, a fait savoir le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de la province de Ninh Thuân, Trân Quôc Nam, lors d’une conférence de promotion touristique organisée le 30 septembre à Hanoi



Elle s'efforce d'atteindre une recette touristique d'environ 5.900 milliards de dôngs, de contribuer à hauteur de 15% du produit intérieur brut régional et de créer des emplois pour environ 20% des travailleurs locaux.

Parc national de Nui Chua. Photo: VNA

Pour atteindre ces objectifs, Ninh Thuân se concentre sur la construction et le développement de trois groupes de produits touristiques, à savoir le tourisme de villégiature, le tourisme de découverte et d’attraction et le tourisme communautaire. Pour atteindre ces objectifs, Ninh Thuân se concentre sur la construction et le développement de trois groupes de produits touristiques, à savoir le tourisme de villégiature, le tourisme de découverte et d’attraction et le tourisme communautaire.

Plus précisément, le premier groupe propose des produits de tourisme de villégiature, de la mer, de patrimoine des Cham, d’agricuture high-tech, d’écotourisme lié au parc national de Nui Chua.



Le deuxième groupe comprend quatre nouveaux produits : le tourisme de découverte et de loisirs en lien avec le sable et le sel, le tourisme de chasse semi-sauvage, le tourisme en train, et le tourisme de santé.

La cuisine de Ninh Thuân séduit les palais lors de la "Journée culturelle et touristique de Ninh Thuân" à Hanoi, le 30 septembre. Photo: VNA



Le troisième groupe comprend également quatre produits, à savoir le tourisme communautaire, le tourisme de divertissement et de gastrononie, le tourisme de visite aux établissements de production d’énergies renouvelables, et le commerce touristique.

En outre, Ninh Thuân prévoit de développer des espaces des principales zones touristiques. L’espace central est la ville de Phan Rang-Thap Cham et ses environs, qui concentre la plupart des installations touristiques de la province. – VNA