La beauté du complexe paysager de Tràng An, à Ninh Binh (Nord). Photo :CVN



Hanoï (VNA) - La Semaine touristique de la province septentrionale de Ninh Binh ayant pour thème "La couleur dorée de Tam Côc - Tràng An" se déroulera du 14 au 22 mai. Cette manifestation sera organisée dans la zone touristique de Tam Côc - Bich Dông et le complexe paysager de Tràng An.



Selon les prévisions, la cérémonie inaugurale se tiendra à 07h30 le 14 mai dans la zone touristique de Tam Côc - Bich Dông avec de nombreuses performances artistiques hautes en couleurs.



Dans le cadre de la Semaine touristique, une foire touristique et gastronimique d’articles artisanaux de Ninh Binh ainsi qu’une exposition-photo intitulée "La couleur dorée de Tam Côc - Tràng An" et l’ouverture d’une zone piétonne sont notamment attendues. Sans compter des spectacles de marionnettes sur l’eau, de chèo (théâtre populaire), de xâm (chant des aveugles) ainsi que de chants fokloriques du Nord, du Centre et du Sud. À cette occasion, la province de Ninh Binh proposerait un circuit permettant aux visiteurs de prendre la pose aux côtés de champs de riz mûr à Tam Côc.



Il s’agit d’une "occasion en or" pour Ninh Binh de renforcer ses échanges et sa coopération avec d’autres localités du Vietnam, notamment dans le tourisme, et de valoriser son label touristique : une destination de qualité, sûre et attrayante.



La Semaine du tourisme "Couleur dorée de Tam Côc - Tràng An" en 2022 sera organisée par le Comité populaire provincial, afin de présenter les atouts touristiques locaux, en particulier le complexe d'écotourisme de Tràng An et la zone touristique de Tam Côc - Bich Dông, afin de stimuler le tourisme en basse saison et favoriser la reprise et le développement du tourisme post-COVID-19. - CVN/VNA