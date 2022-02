Les touristes afflouent au complexe d’écotourisme de Trang An. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) – Le complexe d’écotourisme de Trang An du complexe paysager pittoresque éponyme a officiellement rouvert mercredi 2 février aux touristes après une longue fermeture due à l'épidémie de Covid-19.

Un grand nombre de touristes provenant de Hanoi, de Nam Dinh, de Thanh Hoa a affloué à ce complexe.

Le complexe d’écotourisme de Trang An, qui s’étend sur 2.168 ha dans les districts de Gia Viên et Hoa Lu et de la ville de Ninh Binh, comprend la zone d’écotourisme de Trang An, la zone touristique Tam Côc-Bich Dông et l'ancienne capitale de Hoa Lu.

Trang An abrite de majestueuses montagnes calcaires et de nombreuses grottes mystérieuses. Montagnes et rivière créent un paysage harmonieux, intact. Le jeu de la tectonique, qui s’est exercé en ces lieux durant des millions d'années, en a fait un vaste complexe qui constitue un écosystème unique abritant plusieurs dizaines d'espèces endémiques de faune comme de flore.



Ce complexe témoigne aussi de l’histoire humaine puisque de nombreux vestiges préhistoriques, datant de 5.000 à 30.000 ans avant J.-C., ont été découverts dans les grottes Bùi et Trông, qui sont autant de pistes pour tenter de comprendre le mode de vie de nos lointains ancêtres.

Lieu de distraction magnifique, Trang An est également un espace sacré pour les bouddhistes, abritant le complexe de temples le plus étendu au Vietnam, la statue de bouddha en bronze la plus grande de l'Asie du Sud-Est, les deux cloches les plus grandes de l’Asie du Sud-Est, le nombre de statues d’Arhat le plus élevé au Vietnam. -VNA