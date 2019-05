Ninh Binh (VNA) - La province de Ninh Binh (Nord) a été choisie pour accueillir les principaux événements de l’Année nationale du tourisme 2020.

Le complexe paysager de Tràng An. Photo: VNA

Ninh Binh, une terre aux caractéristiques uniques, culturelles et historiques, abritant notamment le complexe paysager de Tràng An, patrimoine naturel et culturel mondial reconnu en 2014 par l’UNESCO, accueillera l’Année nationale du tourisme 2020.Jusqu’à présent, 25 provinces et villes à fort potentiel touristique se sont inscrites pour organiser 99 manifestations en écho à cette année spéciale. L’Administration nationale du tourisme du Vietnam a demandé à Ninh Binh de créer son propre logo, en association avec sa marque touristique.Devenir un grand pôle touristique nationalLa province devrait donc se concentrer sur les quatre points suivants: préparatifs, activités principales (cérémonie d’ouverture, séminaires et conférences de promotion des investissements), activités connexes (dans les principales attractions touristiques et localités voisines) et activités promotionnelles de l’événement. En particulier, la promotion devrait être axée sur le thème choisi et la beauté de Ninh Binh, et ce lors de foires touristiques nationales et de programmes de promotion du tourisme.En 2018, Ninh Binh a accueilli plus de 7,3 millions de voyageurs, générant 3.200 milliards de dôngs de recettes touristiques, 19% par rapport à l’an dernier. Au 1er trimestre 2019, plus de 3,495 millions de visiteurs (dont plus de 225.000 étrangers) ont choisi Ninh Binh comme destination, générant 1.441 milliards de dôngs de recettes, ( 16%). Cette année, la province vise 7,5 millions de voyageurs, dont 940.000 étrangers.D’ici 2020, Ninh Binh table sur un million de touristes étrangers et 7 millions de visiteurs nationaux ainsi que plus de 4.200 milliards de dôngs de recettes. La localité a l’ambition de devenir l’une des principales destinations touristiques du pays. Et d’ici 2030, de faire du tourisme un secteur clé de son économie, qui contribuera à la restructuration économique, à la création d’emplois, à l’augmentation des recettes budgétaires et au développement d’autres secteurs.La localité se concentrera sur la restauration de ses principaux complexes touristiques comme le complexe paysager de Tràng An, la zone touristique de Kênh Gà - Vân Long - Vân Trinh ou encore le complexe d’écotourisme du lac Dông Chuong. Six zones touristiques et d’autres lieux d’intérêt spécifique seront également créés dans les années à venir. – CVN/VNA