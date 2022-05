Ninh Binh (VNA) - La province de Ninh Binh (Nord) diversifie ses activités de promotion des investissements, améliore l'environnement des affaires conformément à l'orientation de développement de la province, et accélère l'application de la technologie 4.0 pour être prête à accueillir une nouvelle vague d'investissements.

Ninh Binh accorde la priorité au développement de l'industrie automobile, à l'industrie auxilière, à l'électronique. Photo : VNA/CVN



Ces 30 dernières années, les autorités de la province ont fait des efforts pour attirer les investissements en mettant l'accent sur la réforme des procédures administratives, l'amélioration de l'environnement d'investissement et le soutien aux investisseurs.

Le Comité populaire provincial a publié une liste de projets prioritaires pour attirer l'investissement, en accordant la priorité aux projets de grande envergure utilisant des technologies de pointe, propres et respectueuses de l'environnement, augmentant la valeur des produits et contribuant notablement au recettes budgétaires. La priorité est donnée à l'industrie automobile, à l'industrie de soutien, à l'électronique...



La province a aménagé ses sept zones industrielles et 25 complexes industriels.



Ces sept zones industrielles sont Gian Khâu, Khanh Phu, Tam Diêp I, Tam Diêp II, Khanh Cu, Phuc Son et Kim Son d'une superficie totale de 1.472 hectares et 25 complexes industriels d'une superficie totale de 1.070 hectares.



Parmi ces sept zones industrielles, cinq ont été mises en exploitation, le taux d'occupation atteint 100%. Quatorze complexes industriels sont entrés en activité, avec un taux d'occupation de 70,8%.



Ces dernières années, Ninh Binh a attiré 759 projets avec un capital d'investissement total de 156.227 milliards de dôngs : 119 projets dans des zones industrielles dotés d’un capital d'investissement total de 64.130 milliards de dôngs ; 230 dans des complexes industriels avec un capital d'investissement total de 19.684 milliards de dôngs ; 410 hors des zones industrielles et complexes industriels, d’un capital d'investissement total de 73.413 milliards de dôngs.



La province a également attiré 87 projets d'investissement direct étranger (IDE) avec un capital total 1.549 millions d’USD. Un certain nombre d'investisseurs stratégiques ont été enregistré, avec des projets à grande échelle tels que l’usine d'assemblage automobile de la Compagnie par actions Thành Công Groupe, l’usine de module camera et de composants électroniques de la Sarl Mcnex Vina, l’usine de verre flotté CFG Ninh Binh de la Sarl. d’industrie Ha Long, les cimenteries The Vissai, Tam Diêp, Huong Duong, Duyên Hà...



Il y a aussi des projets d'investissement dans les zones touristiques de Tràng An, Bai Dinh, Tam Côc - Bich Dông, Hoa Lu, Dich Lông - Vân Long - Kênh Gà...



Ces résultats contribuent positivement à la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique de la province. Le PIBR par habitant a atteint 71,5 millions de dôngs (environ 3.100 USD/personne), soit 83,7% de la moyenne nationale. Les recettes budgétaires ont augmenté rapidement. L’an passé, elles ont atteint 22.094 milliards de dôngs, se classant au 14e rang national.



Une nouvelle vague d’investissements





La zone touristique de Tràng An (Ninh Binh), un des sites prisés de touristes nationaux comme étrangers. Photo : VNA/CVN



En novembre 2021, le Comité populaire de la province a publié le Programme 2022 de promotion des investissements, qui met l'accent sur l'attraction des capitaux dans les industries modernes, la production agricole appliquant les hautes technologies, le secteur des services respectueux de l’environnement...

Ninh Binh se concentre sur l'attraction de projets dans la transformation numérique et l'innovation, soutient l'industrie auxiliaire, accorde la priorité à la formation des ressources humaines de qualité et à la construction d’infrastructures modernes.



Ninh Binh exploite efficacement les opportunités et tendances dans la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale du modèle de "Chine +1". La province maintient ses marchés et partenaires "traditionnels" tels la République de Corée, le Japon, la Chine... et attire les investissements des pays partis des accords CPTPP et EVFTA.



Elle étudie les tendances d'investissement des multinationales, des grandes entreprises du pays pour connecter les investissements dans des industries qui sont parmi ses atouts.



Cinq groupes de mesures clés



Avec comme devise "les autorités locales accompagnent, écoutent les entreprises et les aident à résoudre leurs difficultés et obstacles", la province a défini 5 groupes de mesures clés en matière de promotion et d'attraction des investissements.



Premièrement, accélérer la réforme administrative et améliorer radicalement l'environnement d'investissement ; se concentrer sur la révision et la simplification du processus, en raccourcissant le traitement des procédures administratives afin d'assurer des conditions plus favorables aux organisations, entreprises et particuliers investissent dans la province ; renforcer la responsabilité des dirigeants et créer un changement fort dans l'esprit et l'attitude des fonctionnaires, dans le sens de plus de convivialité.



Deuxièmement, renforcer l'application des technologies de l'information, construire un système intégré de données, mettre à jour les planifications et politiques d'incitation à l'investissement, les documents juridiques. Numériser les processus et procédures des agences administratives, promouvoir les services publics en ligne, et numériser 100% des règlements administratifs.





Ninh Binh prépare les conditions, en particulier infrastructures, foncier et ressources humaines, afin d'anticiper la vague d'IDE. Photo : VNA/CVN



Troisièmement, accélérer l'approbation et la mise en œuvre effective des plans directeurs, en créant un grand fonds de biens fonciers comme base pour la promotion et l'attraction des investissements. Rénover les actions de promotion des investissements tant en termes de contenu que de modalités de mise en œuvre. Se concentrer sur la promotion des investissements sur place, constituer une liste d'investisseurs stratégiques (nationaux et étrangers) dotés d'un potentiel financier et d'une expérience pour mobiliser des investissements dans des projets à grande échelle et de qualité, notamment dans l'assemblage automobile, l'électronique, le tourisme...

Quatrièmement, bien préparer les conditions, en particulier infrastructures, foncier et ressources humaines, afin d'attirer des ressources externes et d'anticiper la vague d'IDE. Créer des conditions favorables à l'investissement et aux activités commerciales des entreprises, créer la confiance, pour attirer de nouveaux investisseurs



Cinquièmement, renforcer la gestion par l'État des projets d'investissement non budgétaires, l'inspection et l'examen intersectoriels afin de détecter, prévenir et traiter avec rigueur les investisseurs et entreprises qui violent les lois sur l'investissement, la construction, le foncier et la protection de l'environnement.