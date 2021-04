Des touristes au complexe paysager de Trang An, dans la province de Ninh Binh. Photo: dulichninhbinh.com.vn

Ninh Binh (VNA) – La cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du Tourisme 2021 aura lieu dans la soirée du 20 avril au site national spécial de l’ancienne capitale Hoa Lu, dans la commune de Truong Yen, district de Hoa Lu, province de Ninh Binh (Nord).

La cérémonie d’ouverture qui verra la participation d’environ 2.600 délégués et 7.000 habitants locaux et touristes, sera retransmise en direct sur la Télévision nationale du Vietnam (VTV), la radio et la télévision locales.

Cet événement marquera le début de la série d’événements et d’activités de l’Année nationale du Tourisme 2021 dont le but est de présenter et promouvoir les valeurs culturelles et historiques, les ressources naturelles et les produits touristiques du pays et, plus particulièrement, ceux de Ninh Binh, contribuant à la relance du tourisme national après la crise sanitaire.

L’Année nationale du Tourisme 2021 aura lieu tout au long de l’année avec 11 grandes activités et 27 autres organisées par Ninh Binh. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et 27 localités du pays envisagent d’organiser deux événements majeurs et 104 événements en écho à l'Année nationale du tourisme 2021.

L'administration de la province de Ninh Binh a exhorté les services, agences et localités concernés à préparer des plans pour garantir la sécurité routière et l'ordre social et prévenir les incendies et les explosions éventuelles. En outre, la province accorde une attention particulière à la prévention de la propagation de l'épidémie de COVID-19 pour assurer une sécurité absolue aux visiteurs. -VNA