Vue de la séance de travail. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - En tant que l'une des localités pilotes du pays en termes de transformation numérique du pays, la province de Ninh Binh (Nord) identifie clairement ses responsabilités, ses opportunités et sa détermination à mettre en œuvre la politique de transformation numérique du gouvernement et du ministère de l'Information et des Communications.

C'est qu'a déclaré Mme Nguyen Thi Thu Ha, secrétaire du Comité du Parti de Ninh Binh, lors de la session de travail le 14 juin entre la province et une délégation du ministère de l'Information et des Communications, dirigée par Nguyen Manh Hung, membre du Comité central du Parti, ministre de l'Information et des Communications, vice-président du Comité national sur la transformation numérique.

Lors de la réunion, les deux parties ont travaillé sur la construction et le développement de l'e-gouvernement, la transformation numérique en 2022 et les années suivantes, en particulier sur trois groupes de questions: la direction, l'administration, les mécanismes et les politiques pour construire et développer l'e-gouvernement et la transformation numérique ; la construction d'infrastructures et de plateforme numérique, et la formation et le développement des ressources humaines ; l'assurance de la cybersécurité, le développement et l'exploitation des applications pour les individus et les entreprises.

Les délégués ont évoqué de nombreuses solutions pour lever les difficultés liées à la transformation numérique dans des domaines tels que la gestion foncière, le tourisme, le développement des villes intelligentes,...

S'exprimant lors de la réunion, le ministre de l'Information et des Communications, Nguyen Manh Hung, a souligné l'importance du leader et le rôle des agences professionnelles dans la conduite, la direction et la mise en œuvre réussie de la transformation numérique.

Appréciant le leadership et les résultats importants obtenus par la province en matière de transformation numérique au cours des dernières années, le ministre de l'Information et des Communications a également partagé les difficultés et les défis actuels avec la localité, tout en demandant à Ninh Binh de prêter attention au changement de mode de pensée et d'approche, et à la formation et au développement des ressources humaines.

Le ministère de l'Information et des Communications accompagnera et soutiendra toujours la province de Ninh Binh pour éliminer les difficultés et les obstacles, afin de mettre en œuvre avec succès la transformation numérique, a affirmé Nguyen Manh Hung.

En 2021 et 2022, la province a alloué chaque année un budget de 150 milliards de dongs (plus de 6,4 millions de dollars), soit plus de 1% des dépenses totales d'équilibre budgétaire local, pour mettre en œuvre la transformation numérique, soit trois fois plus élevé qu'en 2020. Grâce à la politique cohérente ainsi qu'à la direction et à l'administration concentrées et drastiques, la province a fait des progrès importants dans l'application des technologies de l'information, la construction du gouvernement électronique et la transformation numérique.

La séance de travail est l'occasion d'échanger des expériences, de lever des difficultés et de proposer des recommandations liées à des mécanismes et politiques tels que: Fourchettes de prix, normes standards; soutien des sujets et des politiques d'accès aux technologies de l'information; l'administration, la gouvernance, la construction de l'e-gouvernement; la transformation numérique pour améliorer l'indice de compétitivité provincial; la transformation numérique dans l'organisation et l'édification du Parti,...

S'exprimant lors de la réunion, Pham Quang Ngoc, président du Comité populaire provincial, chef du Comité directeur pour la transformation numérique de Ninh Binh, a déclaré que la province espérait recevoir le soutien et l'assistance du ministère de l'Information et des Communications dans certains domaines, notamment la gestion du personnel, la création d'une plateforme numérique pour améliorer les interactions entre les habitants, les entreprises, le Comité provincial du Parti et l'administration locale. -VNA