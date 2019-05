Depuis 2007, Samsung a investi au Vietnam environ 9,5 milliards de dollars. Photo: Bizlive

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et la Corée du Sud se rapprochent sur le plan économique, les relations bilatérales ne cessent de se consolider, selon Nikkei.

Depuis 2000, leurs échanges commerciaux ont été multipliés par 34 fois. Les entreprises sud-coréennes, dont le géant Samsung, ont versé des milliards de dollars au Vietnam car elles considèrent le pays comme un “choix à la place” de la Chine.



De nombreuses sociétés de commerce de détail et de banques sud-coréennes ont également défini des stratégies visant les consommateurs vietnamiens.



Les relations entre les deux pays sont devenues si étroites que fin 2018, le Vietnam était le 3ème exportateur de la Corée du Sud pour la deuxième année consécutive, derrière la Chine et les États-Unis, selon les données de l’Association sud-coréenne du commerce international.



En 2014, la Corée du Sud a dépassé le Japon pour devenir le premier pays à capitaux étrangers au Vietnam. Cette position n'a pas changé depuis.



De nombreux géants manufacturiers tels que Samsung Electronics et LG Electronics ont investi fortement au Vietnam. Depuis 2007, Samsung y a investi environ 9,5 milliards de dollars et a produit environ 150 millions de smartphones dans ses usines des provinces de Bac Ninh et Thai Nguyen, au nord de Hanoï.



LG produit des équipements à Hai Phong, à environ 2 heures de route de Hanoï. LG a annoncé récemment qu'il passerait sa production de smartphones de Pyeongtaek, banlieue de Séoul, à Hai Phong cette année. Le groupe ambitionne de produire annuellement environ 11 millions de smartphones.



Depuis 2013, le téléphone est un produit d'exportation phare du Vietnam. Plus important, l’investissement sud-coréen devrait aider l'économie vietnamienne à enregistrer une bonne dynamique de croissance dans les années à venir.



Selon Vu Ba Phu, chef du Département de la promotion commerciale du Vietnam, 7.000 sociétés sud-coréennes sont en activité au Vietnam, qui emploient plus de 700.000 travailleurs et contribuent à environ 30% de la valeur totale des exportations du pays. “Les entreprises sud-coréennes ont contribué à développer l'industrie de soutien du Vietnam”, a-t-il ajouté. -CPV/VNA



CPV