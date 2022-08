Le président Nguyen Xuan Phuc prend la photo avec les cadres cruciaux du ministère des Affaires étrangères . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 77e anniversaire de la fondation de la diplomatie du Vietnam, le 28 août, le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, a rencontré mardi 23 août des responsables du ministère des Affaires étrangères (AE).

La politique extérieure doit se conformer à la résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et aux directives données par le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors de la Conférence nationale sur la diplomatie, a déclaré Nguyên Xuân Phuc. Les trois missions stratégiques du secteur diplomatique consistent à maintenir la stabilité et la paix, à soutenir le développement socioéconomique et à renforcer le prestige du Vietnam dans la scène internationale, a-t-il précisé.

Le président Nguyen Xuan Phuc prend la parole. Photo: VNA



"Il faut dynamiser les liens avec les partenaires du Vietnam via les trois canaux diplomatiques principaux: le Parti, l'État et la population. L'objectif est de stimuler le développement socioéconomique national. Le ministère des Affaires étrangères doit faire preuve d'initiative pour proposer des solutions susceptibles de promouvoir le développement des domaines de l'énergie, de l'environnement, de la technologie ou encore de la transition numérique", a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA



La diplomatie vietnamienne est indépendante et autonome, a rappelé Nguyên Xuân Phuc. "Nous soutenons le multilatéralisme et l'intégration internationale et en même temps, nous profitons des canaux diplomatiques pour défendre notre souveraineté et notre intégrité territoriale", a-t-il conclu. -VOV/VNA