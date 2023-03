Hanoi (VNA) – Mettre en relation les scientifiques vietnamiens et étrangers et soutenir des femmes scientifiques sont deux grands objectifs que la professeure Nguyên Thuc Quyên (Université de Californie, Santa Barbara) a partagés après avoir été élue membre de l’Académie nationale d’Ingénierie des États-Unis (NAE).

La professeure Nguyên Thuc Quyên. Photo : Gracieuseté de Nguyên Thuc Quyên



À l’âge de 53 ans, Quyên enseigne actuellement au Département de Chimie et de Biochimie à l’Université de Californie à Santa Barbara (UCSB), aux États-Unis. Elle est également présidente du Conseil de présélection des prix VinFuture de Vin Group.

Nguyên Thuc Quyên est devenue la première femme scientifique d’origine vietnamienne à être élue à la NAE. Pour elle, c’est l’une des plus hautes reconnaissances pour un doctorat en ingénierie ou en sciences après des années de travail.

Quyên a déclaré qu’elle n’avait jamais rêvé d’être un jour élue à la NAE. «Depuis que je suis sur la voie de la recherche, je n’ai jamais pensé que je le ferais pour un prix ou pour un poste, je fais juste ce que j’aime vraiment et je fais de mon mieux pour contribuer à la communauté scientifique.»

Ayant grandi dans un petit village du Vietnam, Nguyên Thuc Quyên a développé sa curiosité et sa créativité dès son plus jeune âge. Ces premières années difficiles ont stimulé son intérêt pour la science et l’ont ensuite conduite à poursuivre une carrière dans le milieu universitaire où elle s’est intéressée aux matériaux organiques et à la façon dont ils pourraient améliorer les appareils électroniques.

Après plusieurs années de travail, Quyên est devenue l’une des 7 excellentes doctorantes de l’Université de Californie qui ont reçu des bourses. En juin 2001, elle a obtenu son doctorat et a commencé à enseigner et à effectuer des recherches à l’Université de Californie depuis l’été 2024.

Elle a déclaré que les 5 premières années de sa carrière étaient difficiles. «En tant que jeune et en tant que femme, vous recevez rarement des invitations à donner des conférences».

Pour être reconnue, elle a dû faire ses preuves par sa contribution dans ce domaine. Ses recherches portent sur les propriétés électroniques des polyélectrolytes conjugués, les interfaces dans les dispositifs optoélectroniques, la génération et le transport de charges dans les semi-conducteurs organiques et les nouveaux matériaux pour les applications de cellules solaires, l’autoassemblage moléculaire organique, le traitement des matériaux, la caractérisation à l’échelle nanométrique des cellules photovoltaïques organiques et la physique des dispositifs.

La professeure Nguyên Thuc Quyên lors d’une conférence organisée par la Fondation Humboldt en Allemagne en 2022. Photo : Gracieuseté de Nguyên Thuc Quyên

Elle s’attache particulièrement au développement des cellules photovoltaïques pour aider les plus pauvres à avoir accès à l’électricité. Plus que quiconque, Nguyên Thuc Quyên comprend parfaitement les inconvénients de la pénurie d’énergie, car elle a vécu les 16 premières années de sa vie sans électricité.

Selon elle, après son élection à la NAE, son travail quotidien n’a pas beaucoup changé. Cependant, un membre de la NAE doit témoigner d’une responsabilité plus élevée non seulement dans la recherche, mais aussi pour la société.

«Je continuerai à soutenir la promotion de la formation et de la recherche en STEM (Science, technologie, ingénierie et mathématiques) et la participation des femmes dans les sciences et l’ingénierie, ainsi qu’à soutenir les jeunes scientifiques, en particulier dans les pays en développement. Dans le même temps, je travaillerai en étroite collaboration avec le secteur privé et les décideurs politiques pour mettre en œuvre des politiques susceptibles de créer des impacts et des changements positifs pour la société».

Connecter le Vietnam et la communauté scientifique mondiale

Quyên a fait savoir que le fait d’être élu à la NAE donne aux membres plus de voix dans la communauté scientifique et plus d’influence. Elle espère en profiter pour connecter les gouvernements et les chercheurs et trouver des moyens d’aider les scientifiques vietnamiens en construisant une infrastructure de recherche avec des laboratoires de pointe qui pourraient persuader les scientifiques d’origine vietnamienne de rentrer chez eux et de contribuer au développement de la science vietnamienne.

«On peut commencer avec 3 campus : à Hanoi, dans le Centre et à Hô Chi Minh-Ville. Ce qui, je crois, aidera à faire progresser la science et la technologie du Vietnam. Maintenant, nous devons convaincre les investisseurs et les gouvernements d’investir dans de telles installations.»

La professeure Nguyên Thuc Quyên et le professeur Sir Richard Henry Friend, président du Conseil du prix VinFuture, lors de la cérémonie de remise du prix VinFuture le 20 décembre 2022. Photo : Gracieuseté de Nguyên Thuc Quyên

En tant que co-présidente du conseil préliminaire de VinFuture, Nguyên Thuc Quyên vient d’avoir un séminaire en ligne d’appel à candidatures avec près de 100 scientifiques du monde entier.

Le prix de VinFuture a passé deux éditions couronnées de succès et ont fait mieux connaître le Vietnam à de nombreuses personnes, en particulier des scientifiques. De plus, l’une des principales activités de la Fondation VinFuture est d’aider à connecter les esprits scientifiques du monde entier pour résoudre des problèmes pratiques et contribuer ainsi à une vie meilleure pour l’humanité.

«En tant qu’académicienne, je souhaite créer un lien entre les membres de la NAE et les prix de VinFuture afin que nous recevions davantage de nominations de qualité», a-t-elle déclaré.

Son conseil aux jeunes chercheurs est de sortir de leur zone de confort et d’essayer courageusement de nouvelles choses, car c’est ainsi que nous apprenons et que nous pouvons le plus contribuer.

«Pour ma part, je suis prête à aider les jeunes scientifiques du monde entier. J’espère pouvoir aider les femmes scientifiques au Vietnam à l’avenir, notamment en donnant des conseils pour les diriger et les aider à mieux réussir», a dit la professeure Nguyên Thuc Quyên.

Au cours de sa carrière, Nguyên Thuc Quyên a remporté de nombreuses distinctions prestigieuses, notamment le prix Harold Plous en 2007, le Camille Dreyfus Teacher-Scholar Award Office en 2008, l’Alfred P. Sloan Research Fellow en 2009, l’American Competitiveness and Innovation en 2010 et le prix Alexander von Humboldt en 2015.

Elle fait également partie des 1% de chercheurs les plus cités en science des matériaux et cross-field par Thomson Reuters et Clarivate Analytics. – NDEL/VNA