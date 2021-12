Le 9e Congrès de l'Union des étudiants vietnamiens en France. Photo : VNA

Paris (VNA) - Dans le cadre du 9e Congrès qui s'est tenu le 4 décembre à Paris, l'Union des étudiants vietnamiens en France (UEVF) a officiellement changé de nom en Union des Jeunes et Étudiants vietnamiens en France, dont le nouveau président, M. Nguyên Phan Bao Thuy.

Une cinquantaine de délégués représentant plus de 7.000 étudiants vietnamiens vivant et étudiant en France ont assisté au 9e Congrès de l’UEVF pour le mandat 2021-2023. Assistaient à cet évènement des représentants de l'Ambassade du Vietnam en France, de l'Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) et des autres associations.

Faisant le bilan des activités de l'UEVF, M. Nguyên Khanh Linh, Président de l'UEVF pour le mandat 2019-2021, a déclaré qu'en raison de l'épidémie du Covid-19 qui sévit dans le monde et de la mise en œuvre par la France des distanciations sociales, l'UEVF n’a pas pu se fonctionner au souhait. Afin de maintenir les activités de l'organisation dans le contexte de l'épidémie, elle a organisé de nombreux événements en ligne pour connecter les membres dans toutes les régions de France et du Vietnam, tels que le Salon Étudier en France, le Têt virtuel 2020, les visioconférences, l'accompagnement et le partage des expériences pour surmonter les difficultés pendant la période épidémique…

Dès l'assouplissement des règles sanitaires, l'UEVF a organisé de nombreuses activités traditionnelles telles que l'accueil de nouveaux étudiants, la remise des prix d'excellence aux étudiants, l'organisation du Championnat de football pour les étudiants vietnamiens en France, ou le soutien aux victimes de l'agent Orange et du procès de Mme Trân Tô Nga contre les sociétés chimiques qui ont fourni des herbicides à l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, laissant les séquelles à 5 millions de victimes de l’agent orange/dioxine.

De plus, l'UEVF a organisé des activités envers le pays comme se tenir aux côtés de l'UGVF et de nombreuses organisations et individus en Europe pour faire une pétition sur la mer de l'Est demandant aux pays de se conformer au droit international, appelant au gouvernement chinois de respecter le droit international de la mer.

Pendant la période des inondations qui ont dévasté la région du Centre Vietnam en 2020, l'UEVF a organisé une collecte de fonds sur le thème "Partagez l'amour avec la région du Centre" avec un montant total de 170 millions de VND, qui a été remis à des personnes sinistrés dans 6 communes et à un centre de réadaptation pour enfants handicapés dans deux provinces fortement endommagées par les inondations, Quang Binh et Quang Tri.

Pour soutenir les activités de lutte contre l'épidémie du Covid-19 au Vietnam, l'UEVF a également coopéré avec l'UGVF pour mobiliser des dons pour la campagne de 10. 000 doses de vaccins au Vietnam, récolter des fonds pour soutenir les médecins et le personnel médical de première ligne contre l'épidémie à Dà Nang avec un montant de 40 millions de VND et un don de 10 millions de VND pour pour acheter du gel désinfectant et l’envoyer au Vietnam.

Le Comité permanent de l'Union des étudiants vietnamiens en France. Photo : VNA

En particulier, en marge de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en France début novembre 2021, l'UEVF a accueilli et organisé avec succès le premier Congrès de l'Union des associations de jeunes et d'étudiants vietnamiens en Europe. L'événement a attiré l'attention de nombreux dirigeants, d'ambassadeurs et d'un grand nombre de délégués vietnamiens venant de 11 pays européens. À cette occasion, l'UEVF a également soutenu le lancement du Vietnam Innovation Network en Europe et le programme Vietnam Young Initiatives (InnoCity - Vietnam Young Initiatives).

Nouveau président, nouveau nom pour Union

Pour le mandat 2021-2023, avec l'esprit de « Solidarité, bravoure, sagesse et dévouement », l'Association a défini un plan d'action avec de nombreux contenus spécifiques pour promouvoir la tradition d'entraide dans la vie, les études et la recherche ; organiser des activités culturelles, sportives et sociales avec la participation d'un grand nombre de membres; représenter et protéger légalement les intérêts des étudiants vietnamiens en France ; coordonner avec les organisations et associations d'amitié et sociales afin de consolider et de développer les relations de coopération multiforme entre le Vietnam et la France ; promouvoir davantage l'image du Vietnam ; mobiliser et organiser des activités envers la Patrie.

À cette occasion, l'UEVF a décidé de changer de nom pour devenir l'Union des jeunes et étudiants vietnamiens en France afin d'attirer davantage la participation des jeunes vietnamiens dans ce pays. Le Congrès a élu M. Nguyên Phan Bao Thuy, Master en finance d'entreprise, président de l'UEVF pour le mandat 2021-2023. Un nouveau comité exécutif de 29 membres a également été présenté à cette occasion.

"Nous devrons aider l'Union à s'unir et à devenir plus forte dans les mouvements de la communauté vietnamienne en France, notamment en aidant les étudiants à s'unir entre eux, en créant des opportunités pour eux dans leurs études et leur travail, et se coordonner avec des associations en France pour organiser des activités communautaires et se connecter avec la le pays natal, Vietnam", a partagé le nouveau président de l'UEVF, en exprimant son honneur, sa fierté et aussi son inquiétude lorsqu'il s'est vu confier le rôle de président de l'UEVF.

S'adressant au Congrès, M. Hoang Manh Hien, représentant de l’Ambassade du Vietnam en France, a hautement apprécié les efforts de l'UEVF pour maintenir les activités dans un contexte épidémique difficile. Il a exprimé son espoir que dans les temps à venir, en plus des activités traditionnelles, l'UEVF aura plus de nouvelles initiatives et activités qui créent des empreintes, dignes de son nouveau nom d’Union des jeunes et étudiants vietnamiens en France. À cette occasion, des représentants de l'UGVF et de l'Association des hommes d’affaires vietnamiens de France ABVietFrance ont également exprimé leur soutien et leur volonté d'accompagner l'UEVF dans un nouveau parcours.

Créée en 2004, l'UEVF est l'organisation qui rassemble le plus grand nombre d'étudiants, chercheurs et stagiaires vietnamiens vivant, étudiant et faisant des recherches en France. Après 8 congrès, l'Union compte 27 sections, qui rassemblent plus de 7.000 membres. Elle est toujours un pionnier du mouvement des Unions des étudiants vietnamiens en Europe. - VNA