Le premier tome de la série "The Star Team: A Quest For The Greatest Power". Photo: vietnamnet.vn



Hanoi (VNA) – Nguyên Hanh Phuong, auteure de "The Star Team: A Quest For The Greatest Power" (L'équipe Star : une quête du plus grand pouvoir), a été nommée la plus jeune auteure de fiction vietnamienne en langue anglaise par l’Organisation des records du Vietnam Vietkings.



Nguyên Hanh Phuong (alias Rosy Black) est en train d'écrire la série "The Star Team: A Quest For The Greatest Power". La série bilingue en anglais et en vietnamien comprend quatre tomes dont chacun est sorti chaque année.



La fiction décrit les aventures de quatre enfants britanniques : Crystal Ruby, Alyssa Crown, Andrew Woodwork et Peter Anderson. Les enfants de 12 ans, dans la même classe, ont chacun une capacité particulière.



L’œuvre est écrite en anglais et traduite en vietnamien. Nguyên Hanh Phuong a commencé à l'écrire en juillet 2019 à l’âge de dix ans. Après avoir terminé le premier tome en anglais, elle l'a traduit en vietnamien. Actuellement, elle écrit le deuxième tome et devrait le publier à la fin de cette année. -VNA