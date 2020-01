Hanoi (VNA) - Une exposition des photos sur le thème “le pays, le peuple de l’Asean” aura lieu du 15 au 20 mai au Centre culturel de la province de Nghê An (Centre).

Photo d'illustration : CPV



Co-organisé par le Service provincial de la Culture et du Tourisme et le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions, cette manifestation s’inscrit dans le cadre des activités de célébration du 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai) et de la Fête nationale du village de Sen 2020.



Sélectionnées parmi plus de 10.000 clichés de photographes des 10 pays de l’Asean, les œuvres exposées reflètent la diversité des paysages, des cultures et des peuples des pays de la région.



Une bonne occasion pour les visiteurs de mieux connaître les pays et peuples de l’ASEAN, contribuant à resserrer l’amitié et la compréhension entre le Vietnam et ces nations. - CPV/VNA