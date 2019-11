Vue aérienne de la plage de Cua Lo, destination touristique prisée de la province de Nghe An. Photo: VNA

Nghe An (VNA) - Un séminaire de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme entre la province vietnamienne de Nghe An et le Laos a été organisé le 15 novembre dans la ville de Vinh de cette localité du Centre.

Vo Thi An, directrice adjointe du Service de l'Industrie et du Commerce de Nghe An, a affirmé que le Laos était l’un des 10 principaux partenaires commerciaux de sa province. En 2018, les échanges commerciaux entre Nghe An et le Laos avaient atteint 23,27 millions de dollars. Nghe An exporte au Laos des matériaux de construction, des produits aquatiques et des biens de consommation, et en importe du bois, des fruits, des légumes et du plâtre.

Environ 90 entreprises de Nghe An investissent au Laos, avec un capital total de plus de 200 millions de dollars, a-t-elle indiqué, avant d’appeler à créer un couloir juridique favorable à la coopération entre entreprises des deux pays.

Elle a également insisté sur la nécessité de développer les infrastructures des postes frontaliers, des zones limitrophes des deux pays, notamment celles à Nghe An.

Lors du séminaire, le premier secrétaire de l'ambassade du Laos au Vietnam, May Kham Kheua, a souligné que son pays avait autorisé 409 projets vietnamiens cumulant un fonds d’investissement total de 4,1 milliards de dollars. Le Vietnam est actuellement le 3e investisseur étranger au Laos, derrière la Chine et la Thaïlande.

Ces derniers temps, Nghe An a organisé plusieurs événements pour présenter son potentiel touristique à Vientiane. Ses agences de voyages ont également renforcé la coopération avec les partenaires laotiens pour organiser des circuits traversant Nghe An et plusieurs provinces laotiennes.

Parmi les localités vietnamiennes, Nghe An partage la plus longue frontière avec le Laos, de 468 km, avec quatre postes frontaliers.-VNA