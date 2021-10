Les champs en terrasse à Ngai Thau, commune d'A Lu, district de Bat Xat. Photo: nhandan.vn

Lao Cai (VNA) - Situé à une altitude de 2.300 m au-dessus du niveau de la mer sur le pic nuageux de Ma Cha Va, Ngai Thau Thuong dans la province montagneuse de Lao Cai, est le plus haut village du Vietnam, où vivent les H'Mong.

Il faut près de trois heures de route du centre du district au village.

Ngai Thau signifie "pic rocheux" en langue Mong. Cette commune dans le district de Bat Xat disposent d'une température plus basse que les zones environnantes en raison de la haute altitude. Pendant la saison de récolte du riz, le riz mûrissant dans la vallée de Thien Sinh et les champs dorés en terrasses dans le village de Then Pa des Ha Nhi et H'Mong s'étirent et s'enroulent autour du pied des montagnes.

La route en béton mène au village montagneux entouré de nuages, est considérée comme une bande de soie sur le flanc de montagne. Auparavant, le village était une zone isolée et mystérieuse. Ainsi, seuls les jeunes hommes H'Mong avec d'excellentes compétences de conduite osaient conduire des motos de grosses cylindrées pour y aller. Les villageois n'avaient alors pas accès à l'électricité ou aux services de télécommunications.

Photo: nhandan.vn



Le programme de Nouvelle Ruralité a insufflé une nouvelle vie aux habitants locaux. Les autorités du district ont approuvé la planification d'un village touristique communautaire, en prenant en compte la préservation du paysage forestier, l'architecture des maisons traditionnelles des H'Mong et l'artisanat du tricot, la fabrication du brocart, et la culture du ginseng et l'élevage de spécialités locales comme mesure efficace et durable de la réduction de la pauvreté.-VNA