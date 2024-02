Hô Chi Minh-Ville. Photo: Getty Images/ CNBC

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est sur le point de connaître la plus forte croissance de la richesse au cours de la prochaine décennie alors que le pays consolide son statut de centre manufacturier mondial, selon le site d'information économique américain cnbc.com citant un rapport de New World Wealth, une société basée en Afrique du Sud et Henley&Partners, un leader mondial en matière de résidence et de citoyenneté par investissement basé à Londres.

Selon l'analyste de New World Wealth, Andrew Amoils, ce pays d'Asie du Sud-Est connaîtra une augmentation de sa richesse de 125 % au cours des dix prochaines années, la plus forte croissance de richesse de tous les pays en termes de produit intérieur brut (PIB) par habitant et de nombre de millionnaires.

"Le Vietnam est une base manufacturière de plus en plus populaire pour les entreprises multinationales de technologie, d'automobile, d'électronique, de vêtements et de textile", a déclaré Amoils sur le site internet.

Le pays, qui abrite 19 400 millionnaires et 58 centimillionnaires, est perçu comme un pays relativement sûr par rapport aux autres pays de la région Asie-Pacifique, a déclaré Amoils, ce qui constitue une incitation supplémentaire pour les entreprises à établir des opérations de fabrication dans le pays.

Un rapport de McKinsey a montré que l'emplacement stratégique du Vietnam, le faible coût de la main-d'œuvre et les infrastructures soutenant les exportations ont transformé le pays en une destination de choix pour les investissements internationaux.

Selon Andy Ho, directeur général du conseil d'investissement de VinaCapital, le Vietnam se développe rapidement et que la plupart de la population en profite. -VNA