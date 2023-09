Les délégués à la 9e conférence mondiale des jeunes parlementaires. Photo: VNA Hanoï (VNA) - La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires a été organisée par l'Assemblée nationale du Vietnam avec la participation des centaines jeunes parlementaires des parlements membres de l'Union interparlementaire (UIP). Ils sont tous impressionnés par le développement du Vietnam, son organisation succès de la conférence et son hospitalité.

Mme Ana Catauta, membre de l'Assemblée nationale roumaine a hautement salué l'organisation de la conférence et l’accueilli chaleureux du pays hôte, le Vietnam.

Les délégués à la 9e conférence mondiale des jeunes parlementaires . Photo: VNA Le sénateur nigérian Asuquo Ekpenyong a hautement apprécié le développement dynamique et la modernité du Vietnam.

Retournant au Vietnam après 10 ans, Mohd Shahar Bin Abdullah, chef de la délégation parlementaire malaisienne, a exprimé son impression du développement du Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que dans les 10 prochaines années, le Vietnam se développerait de manière encore plus dynamique, notamment à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

L'accueil d'événements internationaux tels que la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires a aidé le Vietnam à renforcer sa position et sa réputation sur la scène internationale. Cet événement a attiré l'attention des pays participants et du public international. Il s’agissait d’une une bonne occasion de promouvoir auprès des amis internationaux l’image du Vietnam, ses traditions historiques, ses valeurs culturelles, son peuple amical et hospitalier. -VNA