Photo: Bizlive

Hanoï (VNA) - Le volume de transport de passagers au cours des 9 premiers mois de l'année a fortement augmenté, certains secteurs enregistrant une hausse de 176% en un an.



Selon les données du ministère des Transports, le volume de transport de passagers au cours des 9 premiers mois de l'année a fortement augmenté, certains secteurs enregistrant une hausse de 176% par rapport à la même période de l’année précédente.



En 9 mois, le marché des transports a enregistré une forte croissance dans tous les domaines, notamment le transport de passagers. Les services logistiques se sont développés à la fois en termes de qualité et d'envergure. Ceci reflète la bonne reprise socio-économique du pays après sa maîtrise de l'épidémie et sa résilience aux facteurs externes.



Plus précisément, en 9 mois, le volume total de fret via les ports maritimes était estimé à 557,525 millions de tonnes, +5% en un an, dont 62 millions de tonnes en septembre, +5% également.



Un million de tonnes ont été transportées par fret aérien cargo en 9 mois, -3,1%. Le nombre de passagers transitant par les aéroports du pays en 9 mois est estimé à 75 millions, +162,4%.



Pour le transport fluvial, le volume de marchandises transportées en 9 mois a atteint 292,5 millions de tonnes, +12,5%. Le volume de transport de passagers est estimé à 201,7 millions de passagers, +12,5%.



De même, le fret ferroviaire a également enregistré de bons résultats, atteignant 4,3 millions de tonnes en 9 mois, +4,5%, avec 3,4 millions de passagers, +176%./.-CPV/VNA