Hanoï (VNA) – Le 12e cycle de négociations du groupe de travail sur la zone maritime à l’extérieur du golfe du Bac Bo et le 9e cycle de négociations du groupe de travail sur la coopération maritime pour un développement commun entre le Vietnam et la Chine ont eu lieu les 25 et 26 décembre à Pékin, en Chine.



La partie vietnamienne était conduite par Phung The Long, chef adjoint du Comité national des frontières relevant du ministère des Affaires étrangères. La partie chinoise était dirigée par Hong Liang, directeur général du Département des frontières et des océans relevant du ministère des Affaires étrangères.



Dans une ambiance amicale, franche et constructive, les deux parties ont échangé des avis sur le travail des deux groupes de travail. Elles ont affirmé le respect des conceptions communes des dirigeants des deux pays, dont l’Accord sur les principes directeurs du règlement des questions maritimes de 2011.



Les deux parties ont décidé de s’efforcer de promouvoir les négociations sur la délimitation de la zone maritime à l’extérieur du golfe du Bac Bo et la coopération pour un développement commun en Mer Orientale, sur la base de la feuille de route déjà convenue, du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 dont les deux pays sont membres.



Les deux parties ont convenu d’organiser rapidement au Vietnam le 13e cycle de négociations du groupe de travail sur la zone maritime à l’extérieur du golfe du Bac Bo et le 10e cycle de négociations du groupe de travail sur la coopération maritime pour un développement commun.



Pendant son séjour à Pékin, le chef de la délégation vietnamienne, Phung The Long, a rendu une visite de courtoisie au vice-ministre chinois des Affaires étrangères Luo Zhaohui. -VNA

Nguyễn Hồng Ngọc source