Hanoï, 2 décembre (VNA) – Le Vietnam et la Chine ont organisé le 2 décembre en ligne le 15e cycle des négociations du groupe de travail sur la zone maritime à l'extérieur de l’embouchure du golfe du Bac Bô et le 12e cycle des négociations du groupe de travail sur la coopération maritime pour un développement commun entre les deux pays.

Photo d'illustration : VNA

La délégation vietnamienne était conduite par Trinh Duc Hai, vice-président du Comité national des frontières relevant du ministère des Affaires étrangères. La délégation chinoise par Yang Renhuo, représentant pour les questions frontalières et maritimes au ministère chinois des Affaires étrangères.Dans une atmosphère amicale, franche et sincère, les deux parties ont échangé leurs opinions sur les activités des deux groupes de travail. Ils ont eu des discussions approfondies sur la délimitation de la zone maritime à l’extérieur de l’embouchure du golfe du Bac Bô et la coopération pour un développement commun en mer, en vue des progrès, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, à laquelle les deux Le Vietnam et la Chine sont membres.Les deux parties ont également souligné l’importance du partenariat stratégique intégral et des relations amicales entre le Vietnam et la Chine, le traitement satisfaisant des questions liées à la mer conformément aux perceptions communes des chefs de Parti et d'État des pays et de « l’Accord sur les principes fondamentaux guidant la résolution de la question maritime Vietnam-Chine" en 2011, en maintenant la paix et la stabilité en Mer Orientale et en respectant le droit international.Les deux parties ont convenu de tenir de nouveaux cycles de négociations l'année prochaine.- VNA