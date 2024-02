Au parc éolien de Dong Hai I. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Avec zéro émission de carbone et une efficacité de conversion énergétique élevée, la production d’hydrogène vert à partir de l’éolien offshore s’avère être une solution optimale appliquée par de nombreux pays à travers le monde en matière de transition énergétique. C’est également l’une des solutions auxquelles que le Vietnam s’oriente pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.



Selon le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Sinh Nhat Tan, l'hydrogène est reconnu comme une source d'énergie propre, indispensable dans la structure énergétique de nombreux pays pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Jusqu’au début 2023, plus de 40 pays avaient publié des stratégies nationales sur l’hydrogène assorties d’importantes politiques de soutien financier.



Au Vietnam, le ministère de l'Industrie et du Commerce recueille des avis pour élaborer un projet de stratégie de production d'hydrogène.



Selon le projet de stratégie sur la production d'énergie tirée de l’hydrogène pour 2030, avec vision jusqu'en 2050, le Vietnam promouvra le développement de la production d'énergie à partir de l’hydrogène et de carburants dérivés de l'hydrogène dans des zones à potentiel et atouts en énergies renouvelables, proches des grands consommateurs, afin de former un écosystème industriel synchronisé de l’hydrogène depuis la production à l’utilisation en passant par le stockage, le transport, la distribution…



L’un des objectifs est de s'efforcer de faire en sorte que la capacité de production d'hydrogène issue de l'utilisation d'énergies renouvelables et d'autres processus atteigne environ 100.000 à 500.000 tonnes/an d'ici 2030. D’ici 2050, il faudra promouvoir l’application et la maîtrise des technologies de pointe pour produire et utiliser l’énergie hydrogène verte au Vietnam.



Selon l'Institut vietnamien du pétrole (Vietnam Petroleum Institute - VPI), jusqu'en 2025, le coût de production de l'hydrogène propre restera très élevé. Par conséquent, pour que ce secteur soit développé et perfectionné progressivement au Vietnam, la mise en œuvre de politiques de soutien de la part du gouvernement sera nécessaire pour assurer la compétitivité des sources d’hydrogène propre.



Plus précisément, il est nécessaire d'inclure l'hydrogène dans la planification énergétique nationale pour créer un cadre juridique et une liste de priorités, de mettre en œuvre des politiques d'imposition préférentielles, d’élaborer des normes, des réglementations techniques et de sécurité...



En outre, les politiques de soutient doivent créer une demande pour l'utilisation de l'hydrogène dans l'économie nationale, notamment un soutien financier aux projets de développement d'infrastructures servant au développement de la chaîne de valeur, l’application d’une taxe sur le CO2 pour accroître la compétitivité de l'hydrogène propre...



Avec ses atouts, le groupe PetroVietnam (PVN) a participé au processus de planification de stratégies et de politiques visant à créer le cadre juridique nécessaire au développement de l'hydrogène. Grâce à son programme de recherche scientifique et technologique à long terme, PVN se concentre sur l'application et l’accès aux nouvelles technologies dans la chaîne de production, de transport, de stockage et d'utilisation de l'hydrogène, afin d’être prêt à participer à la production et au commerce lorsque le marché aura les conditions nécessaires.



Les raffineries pétrochimiques et les usines d'engrais azotés de PVN seront des clients directs qui utiliseront d'hydrogène vert pour remplacer progressivement l'hydrogène gris (produit à partir d'hydrocarbures).



En outre, PVN et son unité membre, PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC), mettent en œuvre des projets éoliens offshore pour créer les bases du développement de l'hydrogène vert.-VNA