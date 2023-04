Panorama de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les ministères, secteurs et agences devraient clarifier les obstacles au décaissement des fonds d'investissement public, a déclaré le vice-Premier ministre Le Minh Khai le 13 avril.



Lors d'une réunion du groupe de travail n°1 sur l'accélération du décaissement des fonds d'investissement public, tenue le même jour, le ministère du Plan et de l'Investissement a présenté un rapport synthétique, selon lequel le plan sur les investissements issus du budget de l'État en 2023 attribué par le Premier ministre à 17 ministères et agences du ressort central classés au groupe de travail n°1, concerne un montant total de plus de 38.319 milliards de dongs.



Le décaissement total de ces 17 ministères et agences n'est actuellement que de 0,04% du plan assigné par le Premier ministre, bien inférieur à la moyenne nationale (10,35%).



Le faible taux de décaissement est dû aux faiblesses dans l'élaboration de plans et la réalisation des procédures nécessaires.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai. Photo: VNA

Ainsi, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a demandé aux ministères et agences d'attacher de l'importance au décaissement des investissements publics, de le considérer comme une tâche politique clé. Il a également souligné la nécessité de renforcer la discipline en ce domaine.



En outre, il a suggéré aux ministères et agences publiques de travailler en étroite collaboration avec les localités pour lever les difficultés dans le dégagement de terrains et créer des conditions favorables à la mise en œuvre des projets. -VNA