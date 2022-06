Hanoi (VNA) – La garantie de la sécurité de l’information pour les plateformes numériques doit être considérée comme une tâche clé et lier au développement et à l’utilisation des plateformes numériques nationales, a déclaré le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Huy Dung.

Dans son discours d’ouverture présenté lors d'un colloque sur la cybersécurité 2022, tenu le 23 juin à Hanoi, Nguyên Huy Dung a déclaré que la garantie de la sécurité de l’information pour les plateformes numériques nationales était aussi la protection du cyberespace national.

C'est la 4e fois que l'événement a été organisé dans le but de devenir un forum prestigieux où les décideurs de politiques et de stratégies, les experts et les fournisseurs de solutions nationaux et étrangers partagent des expériences afin d'améliorer la capacité à répondre aux menaces de cybersécurité traditionnels et à protéger les plateformes numériques importantes dans le processus de transformation numérique.

Dans le cadre de ce colloque, intitulé «Sécurité de l'information pour les plateformes numériques nationales : créer un avenir numérique durable », se tiennent des débats sur le renforcement de la sécurité de l’information pour le gouvernement numérique, la protection des données des entreprises dans l'ère numérique et les nouvelles tendances technologiques en réponse aux cyberattaques futures. A cela s'ajoute un salon international des technologies de sécurité et de sûreté de l'information avec la participation d'une trentaine de fournisseurs de la région et du monde.

L’événement est co-organisé par l’Autorité de la Sécurité de l’information du ministère de l’Information et de la Communication et la société IEC Group. -VNA