Myra Melford, une scène blanche et noire à Hô Chi Minh-Ville. Photo : BTC/CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La célèbre pianiste américaine Myra Melford sera sur scène à Hô Chi Minh-Ville samedi 24 août avec ses deux comparses Stomu Takeishi à la basse et Rudy Royston à la batterie.



Myra Melford se produira à 20h00 le samedi 24 août dans la salle de concert du Soul Live Project au 216, rue Pasteur dans le 3e arrondissement de la mégapole. La célèbre pianiste a été nommée par le New York Times, "maîtresse des mélodies au piano".



C'est la première fois que Myra Melford jouera au Vietnam avec ses musiciens: le bassiste Stomu Takeishi et le batteur Rudy Royston.



La soirée musicale sera un vértiable de voyage sortant de l'ordinaire. Partageant son ressentie sur cette tournée au Vietnam, Myra a déclaré: "Je suis très excitée d’emmener mon trio à Hô Chi Minh-Ville. J’ai envie de découvrir le Vietnam, de parler avec des gens chaleureux dans un pays magnifique. J'ai hâte de partager ma musique avec eux".-CVN/VNA