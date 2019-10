Photo d'illustration : Internet

Nay Pyi Taw (VNA) - Les autorités birmanes ont saisi plus de 1,28 million de comprimés d’ecstasy d'une valeur estimée à plus de 2,57 milliards de kyats (1,7 million de dollars) dans la région de Sagaing, au Nord-Ouest du Myanmar.

Selon une annonce publiée le 4 octobre par le Comité central de lutte contre l'abus des drogues, un groupe de travail anti-narcotique a découvert 87.750 comprimés d’ecstasy dissimulés dans la boîte à outils d'une moto qui avait été interceptée dans la ville de Tamu un jour plus tôt. Les 1,19 million autres comprimés ont ensuite été confisqués au domicile du motocycliste.



Le conducteur a été inculpé en vertu de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes du Myanmar.



En août, les forces compétentes du Myanmar ont saisi 762 kg de méthamphétamine d'une valeur de plus de 19 milliards de kyats (12,6 millions de dollars) ainsi que d'autres substances provoquant une dépendance dans l'État Shan et dans la région de Yangon.



Le Myanmar est considéré comme l’un des plus gros lieux de production de méthamphétamine au monde. Les médicaments sont principalement produits dans les forêts de l’État Shan, puis acheminés vers les pays voisins et d’autres marchés tels que le Japon, la République de Corée et l’Australie. -VNA