Séminaire sur les perspectives du marché birman. Photo: Congthuong.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Myanmar est un marché d’investissement et d’affaires adéquat à de nombreuses entreprises vietnamiennes, ont estimé des délégués lors du séminaire sur les perspectives du marché birman dans la période d’intégration tenu le 19 novembre à Ho Chi Minh-Ville.

Mme Vo Thi Ngoc Diep, conseillère commerciale du Vietnam au Myanmar, a noté que le commerce et l’investissement du Vietnam au Myanmar étaient en train de se développer, constituant un point positif dans les relations bilatérales ces dernières années.

Le Vietnam est l’un des dix premiers partenaires commerciaux du Myanmar. En 2018, le commerce bilatéral a atteint 860 millions de dollars, dont 702,1 millions de dollars sont les exportations du Vietnam. Rien qu’au cours de neuf premiers mois de cette année, les échanges commerciaux entre les deux pays sont estimés à 708 millions de dollars, en hausse de 8,5% sur un an.

Le Myanmar est un marché potentiel pour des produits vietnamiens comme acier, fer et autres produits dérivés, produits et équipements électriques, motos et vélos, aliments et matériaux, produits électroniques et électriques,…

S’agissant de l’investissement, le Vietnam est désormais le 7e investisseur étranger au Myanmar avec 25 projets d'une valeur de plus de 2,16 milliards de dollars. A ce jour, plus de 200 entreprises vietnamiennes font des affaires et investissent au Myanmar.

En analysant les avantages des entreprises vietnamiennes au Myanmar, Mme Vo Thi Ngoc Diep a souligné que les activités d’investissement et d’affaires des entreprises vietnamiennes au Myanmar étaient très favorables et avaient de nombreux potentiels à exploiter. En effet, l’industrie manufacturière du Myanmar reste faible et il manque beaucoup de biens de consommation. Le pays n’impose pas encore de barrière technique élevée pour les biens importés.



En outre, le Myanmar et le Vietnam partagent de nombreuses similitudes culturelles et sont tous membres de l'ASEAN. En particulier, les marques vietnamiennes déjà présentes sur le marché du Myanmar sont des produits de qualité appréciés par les consommateurs locaux tels que Lioa, Hanvico, Hoang Anh Gia Lai, BIDV, Vietnam Airlines ... contribuant à affirmer le favori pour des produits vietnamiens.



Outre les avantages, Vo Thi Ngoc Diep a également mis en garde les entreprises des faiblesses du marché, telles que la médiocrité des infrastructures et le dédouanement des marchandises si lent.



Elle a suggéré aux entreprises vietnamiennes de se familiariser avec les politiques d’investissement du Myanmar pour pénétrer ce marché. -VNA