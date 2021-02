L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo : VNA



New York (VNA) – L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a appelé les parties au Myanmar à faire preuve de retenue, à éviter d’aggraver les tensions et à engager un dialogue en vue d’une solution satisfaisante et conforme à la Constitution, à la loi ainsi qu’aux aspirations et à la volonté du peuple.



Lors d’une réunion informelle de l’Assemblée générale de l’ONU sur le Myanmar, le 26 février, Dang Dinh Quy a souligné que les développements actuels de la situation au Myanmar étaient préjudiciables à la stabilité, au développement et aux intérêts légitimes de la population de ce pays.



Selon l'ambassadeur vietnamien, la communauté internationale doit soutenir et faciliter la transition démocratique au Myanmar, respecter l'indépendance, la souveraineté nationale et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat, en garantissant la sécurité, l'accès humanitaire et les services essentiels pour la population du Myanmar, en particulier les personnes vulnérables.



L’ambassadeur vietnamien a souligné que son pays souhaitait que le Myanmar soit bientôt stable, pour son propre développement ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération régionale et le processus d’édification de la Communauté de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est). Il a affirmé le soutien du Vietnam pour les efforts et le rôle de médiation de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour le Myanmar, Christine Schraner Burgener, l’encourageant à travailler avec l'ASEAN sur la situation au Myanmar.



Dang Dinh Quy a également déclaré que l'ASEAN soutenait les efforts du Myanmar pour instaurer la paix, la stabilité et la primauté du droit, promouvoir la réconciliation, assurer un développement durable. Il a informé des efforts promus par l'ASEAN, y compris une déclaration du Président de l'ASEAN sur cette question, et a appelé la communauté internationale à soutenir l'ASEAN dans la prévention du risque de violence et l'assistance à des millions de Birmans qui subissent les conséquences économiques du COVID-19. Selon l'ambassadeur Dang Dinh Quy, dans tous les dialogues et mesures d’instauration de la confiance au Myanmar, l’homme doit toujours être placé au centre.-VNA