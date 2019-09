La pianiste Nguyen Thu Nga. Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le concert présentant deux œuvres renommées de la musique russe aura lieu dans la soirée du 7 septembre au Théâtre municipal de Ho Chi Minh-Ville.

L’information vient d’être communiquée par l’Opéra-Ballet de Ho Chi Minh-Ville. Les mélomanes de la mégapole du Sud auront l’occasion de déguster le Concerto pour piano N° 3 en do majeur (1921) du compositeur russe Sergei Prokofiev et la Symphonie N° 4 en fa mineur, op. 36, de Piotr Ilitch Tchaïkovski, composée en 1877.

La pianiste Nguyen Thu Nga jouera en solo lors du concert à côté des artistes de l’Opéra-Ballet de Ho Chi Minh-Ville sous la direction du chef d’orchestre Le Ha My.

Née et grandie en Russie, la pianiste Nguyen Thu Nga a commencé à jouer du piano à l’âge de six ans. Elle a été diplômée de mention « Excellente » au Conservatoire de P. I. Tchaïkovski en Russie en 2013. Tout au long du parcours de ses études musicales, elle a remporté de nombreux prix lors des concours de piano internationaux en Russie et en Europe. Pour l’heure, la pianiste Le Thu Nga travaille au Central Music School of Moscow State P. I. Tchaikovsky Conservatory et Children's music school N. A. Alekseev.

Le chef d’orchestre Le Ha My. Photo : internet

Quant au chef d’orchestre Le Ha My, il a été diplômé de l’Académie de la musique du Vietnam en 1999. Ayant la passion pour la direction des orchestres de musique de symphonie, il a été envoyé à faire des études en la matière au Conservatoire de P. I. Tchaïkovski en Russie. Il a participé au montage et à la direction de plusieurs concerts durant ses études en Russie.

De retour au Vietnam en 2010, le chef d’orchestre Le Ha My a travaillé pour l’Orchestre du Théâtre de la Radio de la Voix du Vietnam pour monter des concerts avec l’Orchestre symphonique national du Vietnam, celui de l’Opéra-Ballet du Vietnam et des programmes musicaux de la Télévision du Vietnam. Pour l’heure, il travaille au Théâtre municipal de Ho Chi Minh-Ville. -VNA