Photo : Vneconomy

Nguyen Thi Huong, directrice générale de l'Office général des statistiques. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La croissance économique du Vietnam au cours du premier semestre 2023 est de 3,72%, une croissance convenable dans le contexte économique mondial compliqué.C’est ce qu’a estimé Nguyen Thi Huong, directrice générale de l'Office général des statistiques (ministère du Plan et de l'Investissement), lors d’une interview accordée au journal TG & VN (Monde et Vietnam), après la conférence de presse pour annoncer les statistiques socio-économiques du deuxième trimestre et du premier semestre 2023, tenue le 29 juin à Hanoï.Selon la spécialiste, l’objectif de croissance économique de 6,5% pour toute l’année sera ainsi difficile à atteindre dans le contexte où la demande du marché n’a pas augmenté et les commandes étrangères n'ont pas beaucoup changé, en raison de nombreux risques potentiels dans le monde.Cependant, la directrice générale du GSO s’est déclarée convaincue qu’avec les efforts et la détermination du gouvernement, du Premier ministre et des ministères, des organes et des localités, l'économie nationale pourrait enregistrer une croissance convenable.Au second semestre, les principaux moteurs de croissance du Vietnam proviendraient de six facteurs. Il s’agit de l’accélération du décaissement d’investissements publics, de la croissance des activités touristiques, de la stabilité des activités des secteurs agricole et aquacole, des prévisions optimistes de l'industrie manufacturière au 3e trimestre, de l'augmentation du salaire de base à partir de juillet 2023 - un facteur de stimulation de la demande des consommateurs et, enfin, des politiques monétaires et budgétaires flexibles continuant de soutenir la croissance. –VNA