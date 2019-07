Transformation de noix de cajou. Photo: cafef



Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, les entreprises nationales ont exporté en juin dernier 39.200 tonnes de noix de cajou pour 276 millions de dollars, portant le total en 6 mois à 195.700 tonnes et 1,5 milliard de dollars, +12,2% en volume mais -12,1% en valeur en glissement annuel.



Au 1er semestre, le prix moyen à l'export a atteint 7.613 dollars la tonne, soit un recul de 21,5% sur un an. Cela a entraîné une baisse en valeur en glissement annuel sur de nombreux débouchés principaux comme les Etats-Unis, l’Allemagne, Hong Kong (Chine)…



Vers la Chine cependant, les exportations nationales se sont bien portées avec +144% en volume et +104% en valeur en juin, et +53,2% et +25% au 1er semestre.-CPV/VNA