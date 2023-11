Fansipan, toit de l'Indochine.



Lao Cai (VNA) – Situé dans la chaîne de montagnes Hoang Lien, dans le Nord-Ouest du Vietnam, la nouvelle de la beauté spectaculaire du mont Fansipan s'est répandue partout, invitant les amoureux de la montagne et les photographes à se rendre sur le "toit de l'Indochine".



Il est extrêmement difficile de capturer la beauté panoramique d'un paysage montagneux en une seule photo. Même les photographes expérimentés peuvent passer des centaines d'heures sur un seul sommet, essayant d'obtenir la photo parfaite. En effet, beaucoup découvrent que prendre une superbe photo d'un sommet de montagne peut être aussi difficile que de le conquérir ! Cependant, les photographes sont toujours attirés par les sommets les plus photogéniques du monde. Des images du Mont Fuji au Japon ou du Matterhorn en Suisse, qui sont sans aucun doute deux des "muses montagneuses" les plus facilement reconnaissables. Les photographes passionnés de montagne se rendent également à Batur en Indonésie, à Hallasan en République de Corée et, ces dernières années, au mont Fansipan au Vietnam.



Contrairement à d'autres sommets célèbres à travers le monde qui ont un impact visuel immédiat, Fansipan est peut-être une entité plus mystérieuse et enchanteresse. Avec une altitude de 3 147 mètres, la montagne est souvent enveloppée dans une mer de nuages, ce qui ne fait qu'accentuer la beauté surnaturelle de la montagne.



Pour les Vietnamiens, Fansipan - surnommé "le toit de l'Indochine" car il est le plus haut sommet du Vietnam, du Cambodge et du Laos - est bien plus qu'une simple montagne. C'est un symbole national et aussi un lieu de rassemblement pour les pèlerins qui viennent visiter le complexe spirituel situé à proximité du sommet.

Les gens disent que lorsqu'ils arrivent à Fansipan et contemplent les structures sacrées, ils ressentent une nouvelle force et un sentiment de sérénité les envahir.

Une belle endormie se réveille



De nos jours, une multitude d'images de Fansipan circulent sur Internet. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant 2016, Fansipan était encore un "paradis caché" rarement conquis par les photographes. Atteindre le sommet ne pouvait se faire qu'au cours d'une expédition de plusieurs jours. C'était un voyage difficile, qui conduisait d'abord les randonneurs à travers une forêt dense, puis sur une pente escarpée, et qui n'était pas adapté aux personnes sensibles.



Cependant, en 2016, un développement révolutionnaire s'est produit lorsque Sun Group, en collaboration avec le fabricant de câbles de renommée mondiale Doppelmayr Garaventa, a inauguré le téléphérique Fansipan. Cette innovation a permis à des voyageurs de tous âges et de tous niveaux de condition physique de conquérir le plus haut sommet d'Indochine. Il n'est plus nécessaire d'entreprendre une randonnée de 2 à 5 jours, le trajet jusqu'au sommet ne prend désormais que 15 à 20 minutes.



Le voyage en téléphérique lui-même est passionnant, car on glisse littéralement à travers les nuages vers le ciel. Pour les photographes, cette évolution a rendu la capture de la beauté de cette merveille naturelle plus accessible que jamais. En effet, une recherche rapide dans certaines des plus grandes archives d'images au monde, telles que Getty Images, Shutterstock et Alamy, révèle des chiffres impressionnants pour Fansipan. Il y a plus de 17 000 images de Fansipan sur Getty Images, dépassant même le Hallasan, le plus haut sommet de la République de Corée, qui compte un peu plus de 15 000 images. Pour comparaison, Kirkjufell, l'un des sites de tournage de la série télévisée Game of Thrones en Islande, compte environ 2 000 images. Ces chiffres démontrent que Fansipan est rapidement devenu l'un des sommets les plus photographiés au monde.



Une porte vers un paradis



À une altitude de 3 143 mètres, Fansipan est souvent entouré de brume et de nuages, ce qui ajoute à la mystère de la montagne aux yeux des photographes. Selon les tribus locales qui habitent autour de la montagne, Fansipan est considéré comme un chemin et un portail qui guide les esprits vers un royaume céleste dans l'au-delà.



Lorsque la porte de la cabine du téléphérique Fansipan s'ouvre, juste en dessous du sommet, les voyageurs pourront profiter d'un panorama à couper le souffle avec des nuages ondulants et un horizon qui semble se fondre harmonieusement avec le ciel. Par une journée nuageuse ou brumeuse, une visite à Fansipan ressemblera à un voyage dans une autre époque lorsque vous découvrirez pour la première fois les structures spirituelles qui incarnent l'essence des anciens temples vietnamiens des XVe et XVIe siècles.



On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, ce qui, encore une fois, ajoute à l'attrait de Fanispan pour les communautés photographiques locales et internationales. Le photographe vietnamien Nguyen Minh Tu a eu la chance d'assister à un moment d'une beauté presque surréaliste alors que le soleil se levait sur le sommet sacré du Fansipan. Sa photo semble capturer une scène d'un autre monde. Le soleil levant brille à travers la brume persistante, illuminant la pyramide d'acier sur laquelle sont inscrits les mots "Fansipan 3 143 mètres" et créant un tableau fascinant.



"Nous sommes restés complètement sans voix devant cette vue inestimable dont nous avons été témoins", a déclaré Tu à propos du moment où il a pris la photo. "Cela ne ressemblait à aucun lever de soleil que nous ayons jamais vu auparavant, rien à voir avec ce que l'on pourrait voir sur les hauts plateaux, le long du littoral ou certainement dans n'importe quelle ville. Nous pouvons capturer ces moments en photographie, mais les véritables émotions que vous ressentez lorsque vous en êtes témoin de quelque chose d'aussi spécial resteront gravées à jamais au plus profond de notre âme et de notre cœur."



Un autre photographe, Nguyen Manh Cuong a réussi à capturer les magnifiques contours du mont Fansipan, recouvert d'une épaisse couche de neige en hiver, lorsque les températures au sommet des montagnes peuvent descendre jusqu'à -9 degrés Celsius.



"Quand j'ai vu les anciens rhododendrons s'étendre gracieusement dans la brise enneigée, comme s'ils embrassaient et protégeaient les temples au sommet des montagnes de Fansipan, j'ai été captivé par la beauté d'une froide journée d'hiver dans les régions frontalières", a-t-il partagé.



Inspiré par la beauté unique du complexe spirituel situé au milieu d'une mer de nuages, le photographe Le Viet Khanh a remporté le troisième prix dans la catégorie architecture lors des Prix internationaux de photographie monochrome (International Monochrome Photography Awards) en 2021 pour sa photo intitulée "Bouddha au sommet de l'Indochine". La statue du Grand Bouddha dégage une impression de majesté et de mystère sur fond de nuages éthérés.



En effet, la statue du Grand Bouddha Amitabha, enveloppée de nuages blancs, a inspiré de nombreux photographes. Considérée comme la plus haute statue en cuivre du Vietnam, elle mesure 21,5 mètres de haut et pèse 62 tonnes.



Observer des photographies de Fansipan prises à différents moments de l'année révèle toujours la beauté des saisons. Mais ce qui reste constant dans toutes ces superbes images, c'est l'harmonie entre les merveilles naturelles à couper le souffle du Nord-Ouest et les structures spirituelles qui mettent en valeur les capacités illimitées de l'humanité. Ainsi, Fansipan témoigne à la fois du travail glorieux de Mère Nature et de l'esprit créatif du peuple vietnamien.



Maintenant que ces images sont partagées avec enthousiasme à travers le monde, de plus en plus de voyageurs étrangers souhaiteront sûrement se rendre au Vietnam et découvrir de leurs propres yeux ce royaume montagneux, car aucune image statique ne pourra jamais vraiment capturer la beauté pittoresque de Fansipan. -VNA