Le poste frontalier de Mong Cai, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Une délégation du Comité populaire de la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh, s'est entretenue jeudi avec celle du gouvernement populaire de la ville de Dongxing (Chine) sur les questions liées au dédouanement dans un proche avenir.

Lors de l'entretien, les deux parties se sont informées du travail de prévention et de contrôle du COVID-19 de chacun.

Depuis la mi-février, la ville chinoise de Dongxing a détecté un certain nombre de cas positifs au SARS-COV-2, affectant négativement la vie quotidienne et la production des personnes. Notamment, en raison du COVID-19, les activités d'import-export au poste frontalier entre Mong Cai et Dongxing sont actuellement suspendues.

Partageant les difficultés dans la lutte contre le COVID-19 avec les autorités de Dongxing, les dirigeants de la ville de Mong Cai ont exprimé leur volonté de soutenir la ville chinoise en cas de nécessité.

La délégation des autorités de Mong Cai . Photo: VNA

Ils ont suggéré à la ville de Dongxing de reprendre bientôt le dédouanement ; de mettre en œuvre certains contenus sur la construction d'un pont en fer rudimentaire, etc.

En outre, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination dans la gestion des frontières, la prévention et la lutte des entrées et sorties illégales et la contrebande transfrontalière. -VNA