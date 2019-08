NLa ville de Mong Cai. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - La ville de Móng Cái, province de Quang Ninh, a beaucoup investi dans l’essor du tourisme. Elle s’intéresse surtout à la modernisation de ses infrastructures et à la promotion des potentiels de la zone touristique nationale de Trà Cô.Proche de la frontière chinoise et s’étendant sur 17 km, la plage de Trà Cô (province de Quang Ninh, Nord-Est) est la plus longue du Vietnam. L’eau turquoise est si propre que l’on peut y voir le reflet des arbres et des montagnes qui l’entourent.Située à environ 10 km au nord-est de la ville de Móng Cái et facilement accessible en bus, Trà Cô attire un grand nombre de touristes chaque année, d’autant plus qu’elle bénéficie d’un aménagement raisonnable, de bons services et infrastructures. Raisons pour lesquelles cet endroit a été reconnu "site touristique national" fin avril 2019 par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.La zone couvre une superficie de plus de 44.000 ha, dont près de 25.800 ha de surfaces aquatiques. Il est bordé par la rivière Ka Long (frontière avec la Chine) au nord, la Mer Orientale au sud, la Chine et la Mer Orientale à l’est et le quartier de Hai Yên de la ville de Móng Cái à l’ouest.La reconnaissance de Trà Cô en tant que site touristique national a confirmé le potentiel et l’attractivité de Móng Cái, et ouvert de grandes opportunités de développement du tourisme.Une perle inestimable de la régionLa ville de Móng Cái, considérée comme un trésor inestimable du Nord-Est, attire plus de 2 millions de touristes chaque année.Elle se distingue par ses beaux paysages, une architecture remarquable, un environnement propre, un réseau de transports efficace, une gastronomie délicieuse ainsi que par l’hospitalité et la diversité culturelle de ses habitants.Ces dernières années, la ville a beaucoup investi dans le développement du tourisme, afin d’en faire un secteur clé de l’économie locale. Elle a réalisé des projets d’infrastructures importants tels que la remise en état de la route Móng Cái - Trà Cô et la construction de celle traversant l’île de Vinh Thuc. Elle a également amélioré les installations techniques à la porte-frontière de Móng Cái, tout en poursuivant la rénovation des attractions touristiques de Trà Cô.En plus de promouvoir le développement d’un tourisme durable et la création de nouveaux produits, la ville veille aussi à améliorer la qualité des ressources humaines, à réformer les procédures administratives et à perfectionner l’environnement d’investissement.Grâce à ces efforts, elle a accueilli plus de 2,7 millions de touristes en 2018. Rien qu’au premier semestre de l’année, elle en a dénombré plus de 1,6 million, soit une augmentation de 8% en un an.La plus longue autoroute du paysDébut avril, le chantier de l’autoroute Vân Dôn - Móng Cái a débuté, afin qu’elle soit mise en service en 2021. Elle constituera une passerelle entre les localités septentrionales du Vietnam et la Chine mais aussi d’autres pays d’Asie du Sud-Est, créant ainsi un élan pour renforcer la connectivité régionale.Elle sera connectée aux autoroutes Hai Phòng - Ha Long et Ha Long - Vân Dôn, devenant de ce fait la plus longue autoroute du pays reliant la province de Lào Cai à Móng Cái via la ville portuaire de Hai Phòng et Hanoï. Elle créera également une "colonne vertébrale" complète d’une longueur totale de près de 200 km, qui stimulera le développement socio-économique, celui de l’économie maritime, du tourisme et du commerce international à la porte-frontière de Móng Cái.De plus, l’autoroute Vân Dôn - Móng Cái facilitera l’accès à l’aéroport international de Vân Dôn, mis en service en décembre 2018. Ce dernier devrait permettre à Quang Ninh d’atteindre son objectif de 15-16 millions de touristes, dont 7 millions d’étrangers, en 2020, puis de respectivement 30 et 15 millions en 2030. Les autorités locales ont donc appelé à l’ouverture de nouvelles lignes aériennes vers l’aéroport, le premier du genre investi par une entreprise privée au Vietnam. -CVN/VNA