Un des modèles de voitures électriques de VinFast présenté au Mondial de l'Auto de Paris 2022. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Quatre ans après sa présence au Mondial de l'Auto 2018, VinFast a fait son retour à l’édition 2022 qui se tient du 17 au 23 octobre à Paris, avec une nouvelle position en tant que premier et unique fabricant de véhicules électriques intelligents au Vietnam.

Pour la première fois, VinFast présente officiellement sa gamme de véhicules électriques premium couvrant du segment B à E sur le marché français. Il s'agit des modèles VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9.

En particulier, les VF 6 et VF 7, appartenant respectivement aux segments B et C, sont deux modèles conçus conjointement par VinFast et Torino Design. Les modèles VF 8 et VF 9 conçus par Pininfarina sont les deux premiers modèles de SUV électriques à être lancés sur le marché mondial.

Les quatre modèles tout électriques de VinFast seront accompagnés d'une garantie de 10 ans, l'une des meilleures politiques de garantie sur le marché.

En plus des véhicules électriques, en seulement 4 ans, VinFast a développé un écosystème complet de mobilité électrifiée couvrant des solutions énergétiques durables, des bus électriques, des scooters électriques et des voitures.

La gamme actuelle de voitures électriques compte cinq modèles, à savoir VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 couvrant les segments A à E.

Jean-Christophe Mercier, directeur général adjoint de VinFast Europe, s'est dit fier d'avoir créé une marque distincte, de haute qualité, à prix raisonnable, et des technologies avancées telles que le système avancé d'assistance au conducteur et les Smart Services.

Il a déclaré que VinFast attachait toujours une grande importance à son projet d'expansion du marché en Europe. Trois sièges sociaux sont déjà situés en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, respectivement dans les villes de Paris, Francfort et Amsterdam.

VinFast exploitera également un modèle de vente au détail directe au client avec un plan d'ouverture de 50 magasins dans les trois pays mentionnés ces 12 prochains mois. Le premier magasin de détail ouvrira à Cologne (Allemagne) le 2 novembre prochain, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a déclaré que la présence des voitures électriques de VinFast au Mondial de l'Automobile de Paris 2022 est un événement remarquable au yeux de l'opinion publique ainsi que des constructeurs d'automobiles électriques.

On peut dire que c'est une fierté du peuple vietnamien, qui montre l'essor de l'économie et de l'industrie vietnamiennes, avec des produits qui tentent de rivaliser avec les meilleurs produits mondiaux, a souligné le diplomate vietnamien. -VNA