Douze collections de "ao dài" ont été présentées au Festival de l’ao dai à Quang Ninh. Photo : uongbi.gov.vn

Quang Ninh (VNA) – Un spectacle spécial "Ao dài" (tunique traditionnelle des Vietnamiennes) a eu lieu le 23 avril dans le complexe des monuments et paysages de Yên Tu, dans la province de Quang Ninh (Nord), destiné à honorer la beauté de l’«ao dai» et promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes.

Douze collections de créateurs de renom ont été présentées lors de l’événement. En particulier, le spectacle a attiré la participation d’ambassadeurs étrangers et de représentants d’organisations internationales au Vietnam ainsi que d’artistes et de mannequins.



L’événement, organisé conjointement par le Département provincial de la culture et des sports en collaboration avec le Comité populaire de la ville de Uông Bi, fait partie du Festival Ao dài Quang Ninh 2022 - un programme conçu pour attirer plus de touristes après un hiatus dévastateur en raison de l’épidémie de Covid-19.



Il devrait apporter beaucoup d’émotions aux téléspectateurs, contribuer à honorer l’ao dai vietnamien et promouvoir l’image de la montagne sacrée de Yên Tu en particulier, ainsi que le tourisme dans la ville de Uong Bi et la province de Quang Ninh en général.



Avec son sommet à 1.068 m d’altitude, Yên Tu est connu comme la terre ancestrale de la secte bouddhique zen Truc Lâm fondée par le roi Trân Nhân Tông (1258-1308).



La province s’est fixé pour objectif d’accueillir 10 millions de visiteurs, dont 1,5 million d’étrangers cette année. – VNA