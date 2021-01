Hanoi, 10 janvier (VNA) - A environ 200 km au nord-ouest de Hanoï, le haut plateau de Môc Châu est une destination prisée des touristes pour ses flancs de montagnes recouverts de fleurs de pruniers. Un endroit à ne pas manquer cet hiver.

Fleurs de pruniers dans la vallée de Nà Ka. Photo : CVN

Le haut plateau de Môc Châu, dans le district éponyme de la province de Son La (Nord), séduit les visiteurs pour son climat tempéré, son air pur et une nature splendide. Annuellement, les pruniers y s’épanouissent de fin janvier à début février. Toutefois, cette année, les jardins de pruniers ont été remplis dès la fin décembre des couleurs blanches de ces fleurs, en raison d’un climat plus tiède. Les célèbres zones où fleurissent chaque année les pruniers sont la vallée de Nà Ka, Mu Nau et le hameau de Phiên Canh.



Un pittoresque tableau de couleur blanche



Située sur le haut plateau de Môc Châu, la vallée de Nà Ka est un site incontournable pour les voyageurs amoureux de la nature. C’est le site qui possède le plus grand nombre de pruniers. Répartis sur plus de 100 ha, ces arbres sont actuellement en pleine floraison couvrant les pentes des montagnes de leur blancheur et créant des scènes poétiques et romantiques.



Pour se rendre dans ce petit coin de paradis depuis Môc Châu, il faut emprunter un chemin étroit et sinueux pendant une quinzaine de kilomètres. Une fois arrivés sur place, les efforts des touristes sont largement récompensés car ce site est encore peu fréquenté et les paysages sont fantastiques. Si vous choisissez de venir tôt le matin, vous découvrirez des milliers de pruniers enveloppés dans la brume. Une expérience unique et propice à de véritables marathons photographiques.



"C’est une expérience unique. La vallée est immense et vraiment très belle. L’air y est pur et les pruniers séculaires sont magnifiques. Si je devais revenir à Môc Châu, je me rendrais de nouveau avec plaisir dans cette vallée extraordinaire", a remarqué Hoàng Dung, un touriste hanoïen.



À environ 5 km du bourg de Môc Châu, la vallée de Mu Nau est une autre destination à ne pas manquer. Les visiteurs ont en ce moment l’occasion d’admirer un véritable "paradis blanc". Ce site s’apparente vraiment au "toit" de Môc Châu, avec une superficie totale de plus de 200 ha comprenant des forêts et des vergers d’abricotiers de 40 ans et de pruniers de 25 ans, créant une beauté immaculée. Ciel bleu, nuages blancs, montagnes majestueuses et fleurs de prunier blanches créent une scène fascinante. Les voyageurs s’immergent dans la forêt de pruniers en fleurs.

Visiteurs dans le jardin des fleurs de pruniers blanches à Môc Châu. Photo : CVN

Cette année, les fleurs de pruniers fleurissent tôt dans la vallée de Mu Nau. Si les voyageurs veulent admirer sa beauté, ils doivent élaborer rapidement un plan pour visiter Môc Châu dans les prochains jours.



Une nature généreuse



À Môc Châu, les pêchers et les pruniers sont en fleurs et recouvrent le versant des montagnes et les toits des maisons de fleurs roses et blanches. Se perdre dans cette nature généreuse est une expérience unique.



Culminant à plus de 1.000 m d’altitude, Môc Châu regorge également de sites naturels impressionnants comme le pic Pha Luông, les vallées mythiques et la cascade de Dai Yêm. Le premier pont en verre construit au Vietnam offre aux visiteurs un panorama unique sur cette cascade et le plateau. "C’est la première fois que j’y viens. Je suis surprise devant la beauté de la nature et par la floraison de nombreuses espèces de fleurs créant une scène poétique entre montagnes et forêts", s’est confiée Hoài Thu, une touriste de Bac Ninh (Nord).



"Je vis dans le Sud mais j’ai des sentiments particuliers pour les montagnes et les forêts du Nord-Ouest. La couleur blanche des fleurs et le froid des premiers jours de l’hiver m’impressionnent", a partagé Pham Xuân Quy, un visiteur de Dông Nai (Sud).



Môc Châu propose aussi aux touristes une immersion dans les traditions des ethnies minoritaires, notamment des Thaï et des H’mông. Leurs fêtes et jeux folkloriques, ainsi que leur gastronomie valent vraiment le détour. Ce plateau, de par sa position géographique, possède un climat toujours frais et agréable, quelle que soit la période de l’année. En été, la température moyenne est de l’ordre de 20°C, et en hiver, il fait plus sec que dans les autres zones des montagnes du Nord-Ouest du Vietnam.



Pour les photographes, le meilleur moment, c’est le matin, lorsque le soleil commence à dissiper le brouillard et que les fleurs sont encore humides de rosée. - CVN/VNA