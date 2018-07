Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Service des transactions boursières de Hanoï (HNX) a tenu récemment une séance d'adjudication de 6.000 milliards de dôngs d'obligations gouvernementales. Ces titres, émis par le Trésor public, étaient répartis en six catégories selon la longueur des termes, à savoir cinq, sept, dix, quinze, vingt et trente ans.

Concrètement, l'adjudication a permis au Trésor public de mobiliser 3.510 milliards de dôngs au total (environ 156 millions de dollars) répartis comme suivant: terme de cinq ans pour 650 milliards de dôngs, de dix ans pour 2.000 milliards et quinze ans pour 860 milliards. Leur intérêt annuel sont respectivement de l'ordre de 3,45%, 4,43% et 4,73%.



Les titres de sept, vingt et trente ans n'ont pas trouvé de preneurs.

Depuis le début de l’année, le Trésor public a récolté 80.901 milliards de dôngs (environ 3,6 milliards de dollars) via l'adjudication d'obligations gouvernementales.

Depuis 2012, les obligations gouvernementales sont devenues la principale source de capitaux pour le gouvernement. -VNA