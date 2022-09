Photo: ictnews

Hanoi (VNA) - En août 2022, plus de 494 millions de personnes ont accédé aux plateformes numériques vietnamiennes, avec un temps d'utilisation supérieur à 934 millions d'heures.Selon le ministère de l'Information et des Communications, le rapport sur l’indice de connectivité mobile (Mobile Connectivity Index) publié en août 2022 par la GSMA montre que le Vietnam se classe au 7e rang en Asie-Pacifique, derrière l'Australie, la Corée du Sud, Singapour, le Japon, la Thaïlande et la Malaisie.Le nombre de téléchargements de nouvelles applications sur les appareils mobiles depuis Google Play et Apple Store a atteint environ 312 millions, en hausse de 19% par rapport au mois précédent. Le Vietnam devrait continuer à se classer au 7e rang mondial en la matière.En août 2022, plus de 494 millions de personnes ont accédé aux plateformes numériques vietnamiennes, 23,56% en un an et 18,45% par rapport au mois précédent, avec un temps d'utilisation supérieur à 934 millions d'heures, 1,2% en un mois. Chaque utilisateur de smartphone passe environ 9,93 heures/mois sur les plateformes numériques vietnamiennes, 11,44 % par rapport à juillet.Les plateformes numériques vietnamiennes de plus de 10 millions d'utilisateurs mensuels sont Zalo (75 millions), Zing Mp3 (23,6 millions), Momo (19,6 millions), Baomoi (15,5 millions) et Vietcombank (12 millions).Le temps total d'accès aux plateformes numériques vietnamiennes et étrangères a atteint plus de 6,78 milliards d'heures, 2,67% par rapport à janvier 2022 et 2,25% par rapport à juillet. Facebook enregistre plus de 65,7 millions d'utilisateurs au Vietnam, et Shopee, près de 44,5 millions, 25,69%.- CPV/VNA