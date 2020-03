Contrôle de la température corporelle des passagers à l'aéroport international de Tan Son Nhat. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité de pilotage national de prévention et de lutte contre le COVID-19 a envoyé mercredi soir des télégrammes au ministère de la Sécurité publique et au Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville sur la réalisation d'une enquête épidémiologique et d'identification des personnes ayant été en contact avec un passager japonais atteint du SARS-CoV-2 sur un vol en transit du Vietnam.

Plus tôt le 3 mars, ce passager japonais est monté à bord du vol VN814 de Vietnam Airlines avec 72 autres personnes, de Siem Reap (Cambodge) à Hô Chi Minh-Ville, puis a pris le vol de transit VN340 vers la ville de Nagoya au Japon. Après avoir atterri au Japon, le passager japonais a montré des symptômes de fièvre et a été testé positif au SARS-CoV-2.

Six passagers sur le vol VN814 sont entrés au Vietnam dont un Vietnamien, trois Français, un Australien, un Philippin. Ce dernier est retourné aux Philippines le 4 mars. Les 61 autres en transit à l'aéroport de Tan Son Nhat ont pris des vols vers d'autres pays le 3 mars. Les membres d'équipage du vol VN814 ont été placés en quarantaine.

Tous les membres d'équipage du vol VN340 sont retournés au Vietnam sur le vol VN341, qui a atterri à l'aéroport de Tan Son Nhat à 13h55 le 4 mars. Ce vol transportait 73 passagers et 12 membres d'équipage.

Parmi eux, 51 passagers entrant au Vietnam et tous les membres d'équipage ont été mis en quarantaine; 22 autres sont confinés et établissent des procédures pour les vols de transit.



L'avion utilisé pour les vols VN340 et VN341 a été désinfecté.



À l'aéroport de Tan Son Nhat, deux agents de sécurité et six agents de service au salon d'affaires, classe C, ont été mis en quarantaine en raison de contacts étroits avec le passager japonais. -VNA