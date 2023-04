Il contribuera également à concrétiser la bonne volonté et la détermination des deux pays Vietnam - Chine sur l'édification d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement, a-t-il noté.Le président du Comité populaire provincial Hoang Xuan Anh a déclaré que les gouvernements vietnamien et chinois avaient signé un accord de coopération sur la protection et l'exploitation des ressources touristiques des cascades Ban Gioc - Detian le 5 novembre 2015, et cet accord était entré en vigueur à partir du 16 juin 2016.La province de Cao Bang a mené des enquêtes et eu plusieurs entretiens avec les autorités de la province chinoise du Guangxi. Les deux parties se sont mises d'accord sur des plans de construction de postes frontaliers, de barrières aux frontières ainsi que des plans de gestion et d'opération du site paysager pour servir les touristes des deux côtés.Cependant, la province a rencontré certaines difficultés lors de la mise en œuvre de l'accord, a-t-il annoncé.Lors de l'atelier, les responsables locaux ont alors proposé que le gouvernement, les ministères et les secteurs continuent d'aider Cao Bang dans des domaines tels que les discussions avec la partie chinoise sur la gestion des frontières, la construction des ouvrages frontaliers, la garantie de la sécurité, la gestion des visiteurs, la mise en place de mécanismes spécifiques pour la mise en œuvre de cet accord...Cao Bang devrait accomplir les formalités et soumettre les plans et mesures de l'opération pilote au ministère des Affaires étrangères afin que le site puisse être ouvert dans les délais prévus. -VNA