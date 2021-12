Photo : capture d'écran



Hanoï (VNA) – La page spéciale "Live fully in Vietnam" (Vivre pleinement au Vietnam) sur le site web https://vietnam.travel a été officiellement lancée, a annoncé le 13 décembre l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Outre des informations sur diverses activités touristiques disponibles au Vietnam, la page présente une vidéo de la campagne de communication « Live Fully in Vietnam », qui apporte aux visiteurs des images sur la beauté naturelle et culturelle du pays.

Baie de Ha Long. Photo : hanoimoi.com.vn



Depuis fin novembre 2021, le Vietnam a accueilli de nouveau des touristes internationaux après près de deux ans d’interruption due à la pandémie de COVID-19. La réouverture pilote au tourisme international comprend trois phases : la première à partir de novembre 2021, la seconde à partir de janvier 2022 et la troisième commencera sur la base des résultats des deux premières.

A Phu Quoc, province de Kien Giang. Photo : VNA



La première phase permet une réouverture via des circuits à forfait, via des vols charters et des vols commerciaux dans cinq localités que sont Quang Ninh, Quang Nam, Dà Nang, Nha Trang (Khanh Hoà) et Phu Quôc (Kiên Giang). -VNA