Ninh Thuan, 8 juillet (VNA) – La compagnie d’énergie solaire Trung Nam, membre du groupe éponyme, a mis en chantier une centrale solaire de 5.000 milliards de dongs (216,5 millions de dollars) dans le district de Thuan Bac, province côtière de Ninh Thuan (Centre).

Mise en chantier de la centrale solaire Trung Nam de 5.000 milliards de dongs (216,5 millions de dollars) dans le district de Thuan Bac, province côtière de Ninh Thuan (Centre). Photo: VNA



Selon M. Nguyen Tam Thinh, président du conseil d'administration de la compagnie d’investissement et de construction Trung Nam, cette centrale de 204 MW couvrira près de 300 hectares dans le parc éolien Trung Nam situé dans les communes de Bac Phong et de Loi Hai. Selon M. Nguyen Tam Thinh, président du conseil d'administration de la compagnie d’investissement et de construction Trung Nam, cette centrale de 204 MW couvrira près de 300 hectares dans le parc éolien Trung Nam situé dans les communes de Bac Phong et de Loi Hai.

Considéré comme le premier projet d'énergie renouvelable intégré au Vietnam, la centrale devrait être achevée en juin 2019 et produire entre 401 et 450 millions de kWh d'électricité par an, fournissant plus d'électricité à la province de Ninh Thuan en particulier et au pays en général.

Lors de la cérémonie de mise en chantier, la compagnie par actions d’énergie solaire Trung Nam a signé un contrat de consultation et de conception avec la coentreprise Vietcode-Apeco et un contrat de consultation de supervision avec la joint-venture Apeco-Nam An. D'autres contrats importants d'approvisionnement en équipement ont également été signés lors de l'événement.

Le 3 juillet dernier, la Compagnie du commerce de l’électricité (EPTC) de l'Electricité du Vietnam (EVN) a signé un contrat d'achat d'électricité avec la compagnie par actions d’énergie solaire Trung Nam. En vertu de ce contrat, EPTC achètera de l'électricité à Trung Nam au prix de 2.086 dongs (9,35 cents)/kWh.

En août 2016, Trung Nam Group a commencé à travailler sur une centrale éolienne de 100 MW dans la même province. Auparavant, ce groupe avait développé d'autres projets énergétiques, notamment la centrale hydroélectrique Dong Nai 2 de 70 MW et les centrales hydroélectriques Krong Nos 2 et 3, d'une puissance cumulée de 48 MW, dans la province de Lam Dong (Tay Nguyen - Hauts Plateaux du Centre). En novembre 2017, ces centrales hydroélectriques avaient généré plus d’un milliard de kWh. -VNA